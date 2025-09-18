rajasthan monsoon last phase 6 districts rain alert dams 90 percent full राजस्थान में मानसून का आखिरी दौर: 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, बांध 90% तक भरे, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan monsoon last phase 6 districts rain alert dams 90 percent full

राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। बीती रात से पूर्वी राजस्थान में एक कमजोर सिस्टम के प्रभाव से हल्के बादल छाए रहे। धौलपुर जिले के कई इलाकों में देर रात हल्की बारिश दर्ज की गई

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 18 Sep 2025 09:36 AM
राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। बीती रात से पूर्वी राजस्थान में एक कमजोर सिस्टम के प्रभाव से हल्के बादल छाए रहे। धौलपुर जिले के कई इलाकों में देर रात हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं भरतपुर जिले में भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

धौलपुर, भरतपुर में जहां बादल छाए रहे, वहीं जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां और बूंदी के क्षेत्रों में हल्की ठंडी हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार, 20 सितंबर से राज्य में बारिश का दौर थम जाएगा और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम साफ होने लगेगा।

धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में बीती रात 1 मिमी बारिश दर्ज की गई। भरतपुर और धौलपुर के अन्य इलाकों में भी देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे पहले जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में देर शाम ठंडी हवाएं चलीं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दो दिनों तक कहीं-कहीं हल्की बारिश का असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद राज्यभर में बरसात का दौर पूरी तरह से थम जाएगा।

कल प्रदेश के कई जिलों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। जयपुर, हनुमानगढ़, नागौर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान चूरू में 37.7 डिग्री सेल्सियस और गंगानगर में 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, जयपुर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस बार मानसून ने राजस्थान के बांधों को भरपूर पानी दिया है। प्रदेश में पहली बार बांधों का औसत स्टोरेज 90.34% तक पहुंचा है। कुल 693 बांधों में से 449 बांध लबालब हो चुके हैं, जबकि 148 बांध आधे भरे हैं। बड़े 23 बांधों में 95.14% पानी स्टोर है।

रिकॉर्ड के अनुसार, 1990 से 2025 तक की अवधि में बांधों में इतना पानी पहले कभी स्टोर नहीं हुआ। विभाग का कहना है कि इस बार फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही जयपुर सहित अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीसलपुर बांध से जयपुर की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी।

बारिश के साथ-साथ बांधों में भरपूर पानी स्टोर होने से किसानों को राहत मिली है। खेतों में नमी बनी रहेगी और खरीफ की फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिल सकेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले दो दिन हल्की बारिश की संभावना के बाद राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और धीरे-धीरे तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी।

