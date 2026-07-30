राजस्थान में मानसून का डबल अटैक: चूरू के बाजार हुए जलमग्न, रणथंभौर में बहे झरने

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पूर्वी भारत के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सिस्टम कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। वर्तमान में यह उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है।

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पूर्वी भारत के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सिस्टम कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। वर्तमान में यह उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है।

बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। चूरू के सरदारशहर में एक घंटे की तेज बारिश से बाजारों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जबकि सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र में झरने बहने लगे हैं। जयपुर समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान एक इंच तक बारिश दर्ज की गई।

अगले 5-6 दिन सक्रिय रहेगा मानसून जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, पूर्वी भारत के ऊपर बना डीप डिप्रेशन सिस्टम कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। वर्तमान में यह उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। अगले 24 घंटे में इसके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी।

मौसम विभाग का अनुमान है कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में अगले 5 से 6 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। विभाग ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक प्रतापगढ़ जिले में 40 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दौसा के बांदीकुई में 36 मिमी, बैजूपाड़ा में 23 मिमी, अलवर के टहला में 20 मिमी और मालाखेड़ा में 15 मिमी बारिश हुई। बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, टोंक और सवाई माधोपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

चूरू में जलभराव से जनजीवन प्रभावित चूरू जिले के सरदारशहर में गुरुवार सुबह करीब 4:45 बजे से एक घंटे तक तेज बारिश हुई। तेज बरसात के कारण शहर के प्रमुख बाजारों और निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। कई दुकानों के बाहर पानी जमा होने से व्यापार प्रभावित हुआ, जबकि राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

श्रीगंगानगर में भी झमाझम बारिश श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह करीब 3 बजे एक घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शहर की कई सड़कों और कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली।

रणथंभौर में बहने लगे झरने, पर्यटकों की बढ़ी भीड़ सवाई माधोपुर में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया है। रणथंभौर के जंगलों में स्थित अमेश्वर, सोलेश्वर, झोझेश्वर और सीता माता क्षेत्र के झरने फिर से बहने लगे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आई है।

जयपुर में 40 मिनट की तेज बारिश राजधानी जयपुर में बुधवार दोपहर करीब 40 मिनट तक तेज बारिश हुई। सांगानेर एयरपोर्ट पर 25 मिमी और जेएलएन मार्ग पर 22 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा आमेर में 30 मिमी, जमवारामगढ़ में 11 मिमी, दिल्ली रोड स्थित ताला में 8 मिमी तथा फुलेरा, माधोराजपुरा और कालवाड़ में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान गिरकर 33.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज सीकर में बुधवार को दिनभर गर्मी और उमस बनी रही, हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर में रात की बारिश के बाद दिनभर बादलों की आवाजाही रही और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा। अलवर में सुबह हल्की बारिश और दोपहर बाद कई इलाकों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। वहीं जोधपुर, कोटा और उदयपुर में बादल छाए रहे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।