राजस्थान में मेघों की दस्तक: 52% ज्यादा बारिश, 13 जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में सात दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून ने दस्तक दी है और इसकी वापसी ने सूखे पड़े इलाकों में राहत की फुहारें बिखेर दी हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 14 Aug 2025 10:53 AM
राजस्थान में सात दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून ने दस्तक दी है और इसकी वापसी ने सूखे पड़े इलाकों में राहत की फुहारें बिखेर दी हैं। राजधानी जयपुर सहित राज्य के चार जिलों में गुरुवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

गुरुवार को सुबह से ही जयपुर में आसमान में बादल छाए रहे और पौने दस बजे के करीब बारिश शुरू हुई, जो कुछ समय तक तेज गति से जारी रही। राजधानी के अलावा दौसा, अलवर और करौली जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। दौसा में सुबह 7 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। सिकराय, महुवा, बांदीकुई और लालसोट जैसे क्षेत्रों में भी बौछारें पड़ीं। अलवर के शहर के साथ-साथ चिकानी, रामगढ़ और बहादरपुर सहित कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून की सक्रियता देखने को मिली। कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में भी बादल छाए रहे और कहीं-कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी हुई। बुधवार की रात करौली और सवाई माधोपुर जिलों में घने बादलों के बीच हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम ने करवट ली। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को कुछ हद तक राहत मिली।

इस बार मानसून ने अब तक उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहरबानी दिखाई है। 1 जून से 12 अगस्त तक राज्य में औसतन 283.8 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार अभी तक 431.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो औसत से 52 फीसदी ज्यादा है। यह आंकड़ा कृषि और जल संसाधन की दृष्टि से बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है।

करौली के नादौती क्षेत्र में बुधवार रात को 10 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कोटा के खातोली में 6 मिमी, सवाई माधोपुर के वजीरपुर में 8 मिमी, जयपुर के कोटपूतली और पावटा में 2-2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार को दिन भर मौसम सूखा रहा, हल्की धूप भी रही, लेकिन शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और कई हिस्सों में बादलों ने डेरा जमा लिया।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून की ट्रफ फिलहाल बठिंडा, अंबाला, शाहजहांपुर और वाराणसी होते हुए गुजर रही है। इस ट्रफ के सक्रिय होने से राजस्थान में विशेषकर दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में पूर्वी हवाएं एक बार फिर प्रभावी हो गई हैं, जिससे आगामी कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है।

गुरुवार को मौसम का जो मिजाज रहा, उसने संकेत दिया है कि राज्य में मानसून की दूसरी पारी अब जोर पकड़ने जा रही है। किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी। इस समय खेतों में खरीफ की फसलें बढ़ रही हैं और उन्हें सिंचाई की जरूरत है। ऐसे में यह बरसात न केवल राहत देगी, बल्कि फसलों की पैदावार को भी संबल देगी।

राजस्थान में मौसम का यह बदलाव सकारात्मक संकेत दे रहा है कि अगस्त के बाकी बचे दिनों में भी मानसून सक्रिय रह सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह प्रदेश की जलसंकट झेल रही नदियों, तालाबों और जलाशयों को भरने में मददगार होगा और आम जनजीवन को गर्मी से राहत भी देगा। फिलहाल तो बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की रिमझिम ने राजस्थान को एक बार फिर से हरियाली की राह पर ला खड़ा किया है।

