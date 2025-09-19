राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, जानें अगले सप्ताह कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में पिछले डेढ़ सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून अब एक बार फिर एक्टिव हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात प्रतापगढ़ जिले में दर्ज की गई

राजस्थान में पिछले डेढ़ सप्ताह से सुस्त पड़ा मानसून अब एक बार फिर एक्टिव हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात प्रतापगढ़ जिले में दर्ज की गई, जहां 75 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं, शाम को उदयपुर में तेज बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां तक डूबती नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो से तीन दिन कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं, सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है।

बीते 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश प्रतापगढ़ जिले में दर्ज हुई। यहां 75 मिलीमीटर पानी गिरा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में 6 एमएम और अरनोद में 4 एमएम बरसात हुई। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में 10, बामनवास और मलारना डूंगर में 9-9 एमएम पानी बरसा।

इसी तरह टोंक के उनियारा में 11, कोटा के खातोली में 5, करौली शहर में 57 और मंडरायल में 29 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। सपोटरा और श्रीमहावीरजी में 10-10, झालावाड़ के सुनेल में 14, पिरावा में 13 मिलीमीटर पानी गिरा।

अकलेरा में 10, भरतपुर जिले के रुदावल में 54, बयाना में 45, पहाड़ी में 14 और कामां में 16 मिलीमीटर बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में 27 और चित्तौड़गढ़ शहर में 21 एमएम पानी गिरा। बारां जिले के शाहबाद में 40 और अलवर के रामगढ़ में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

गुरुवार शाम को उदयपुर में तेज बारिश हुई। इसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया और वाहन चालक परेशान नजर आए। कई जगह गाड़ियां पानी में डूब गईं। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा।

इधर, पश्चिमी राजस्थान में मानसून के विदा होने के बाद गर्मी का असर बढ़ने लगा है। गंगानगर और चूरू में दिन का अधिकतम तापमान 38.3 और 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान बढ़ने से यहां दिन और रात दोनों में गर्मी का अहसास होने लगा है।

मौसम केंद्र जयपुर ने अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश हो सकती है। इस दौरान औसत से ज्यादा बरसात होने की संभावना जताई गई है।