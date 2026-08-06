बारिश से तरबतर राजस्थान, अलवर में झरने बहे, बहरोड़ में तापमान 27°C पर पहुंचा
भरतपुर जिले के नदबई में लगातार चौथे दिन बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में 87 एमएम और 12 घंटे में 55 एमएम पानी बरसा। लगातार बारिश से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया
राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, करौली और भरतपुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बरसात के कारण कई शहरों और कस्बों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि अलवर में पहाड़ी झरने बहने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अगस्त से उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बारिश का दौर शुरू होगा और 10 अगस्त तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा।
अलवर और कोटपूतली में सबसे ज्यादा असर
गुरुवार सुबह अलवर में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे बाजारों और निचले इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं। अरावली की पहाड़ियों से बहता पानी कृष्ण कुंड के रास्ते सागर जलाशय तक पहुंच रहा है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। वहीं, पहाड़ी झरनों में बड़ी संख्या में लोग नहाने पहुंच रहे हैं, हालांकि सुरक्षा इंतजाम नहीं होने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है।
कोटपूतली-बहरोड़ जिले में भी सुबह से लगातार बारिश जारी है। बहरोड़ में अधिकतम तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बानसूर के रामपुर कस्बे में महात्मा गांधी स्कूल के सामने करीब दो फीट पानी भर गया, जिससे विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
करौली, भरतपुर और बयाना में अच्छी बरसात
करौली जिले के टोडाभीम में बुधवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह भी जारी रही। यहां 30 एमएम से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे बाजरा सहित खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
भरतपुर जिले के नदबई में लगातार चौथे दिन बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में 87 एमएम और 12 घंटे में 55 एमएम पानी बरसा। लगातार बारिश से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, हालांकि कई गांवों में जलभराव की समस्या भी सामने आई। बयाना में सुबह चार बजे से शुरू हुई बारिश के दौरान आठ बजे तक 75 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे पहाड़ी झरने बह निकले और शहर की कई सड़कें पानी में डूब गईं।
24 घंटे में गोविंदगढ़ में सबसे ज्यादा 72 एमएम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक 72 एमएम बारिश अलवर के गोविंदगढ़ में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, दौसा और जयपुर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। कोटा, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई।
7 अगस्त से और तेज होगा बारिश का दौर
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ लाइन के कारण राजस्थान में अगले तीन दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। खासतौर पर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में 7 अगस्त से भारी बारिश की संभावना है।
कम बारिश का असर बांधों पर भी साफ
इस सीजन में राजस्थान में अब तक सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इसका असर जलाशयों पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 693 छोटे-बड़े बांधों में से केवल 15 पूरी तरह भर पाए हैं, जबकि 245 बांध पूरी तरह खाली हैं। शेष 433 बांधों में आंशिक रूप से पानी मौजूद है।
जयपुर में उमस, जोधपुर में बारिश का इंतजार
राजधानी जयपुर में बुधवार को हल्की बारिश हुई, लेकिन उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 34.3 और न्यूनतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जयपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है।
वहीं, जोधपुर में बुधवार को बारिश नहीं हुई और अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर कोटा में शाम को करीब 20 मिनट की झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। उदयपुर में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन 7 अगस्त से वहां भी मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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