राजस्थान में 125 साल का दूसरा सबसे बड़ा मानसून: 65% ज्यादा बरसात, 457 बांध फुल

राजस्थान में इस बार मानसून ने 125 साल का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस साल औसत से 65 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 25 Sep 2025 08:52 AM
राजस्थान में इस बार मानसून ने 125 साल का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस साल औसत से 65 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 24 सितंबर तक कुल 712.2 मिमी बरसात हो चुकी है, जबकि सामान्य मानसून सीजन में औसत 436.5 मिमी बारिश होती है। यह 1901 से अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला मानसून सीजन है।

इससे पहले 1917 में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई थी, जब मानसून के दौरान राजस्थान में 844.2 मिमी पानी बरसा था। यानी 108 साल बाद राजस्थान ने बारिश का इतना बड़ा रिकॉर्ड दोहराया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अब मानसून लगभग विदाई की स्थिति में है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर से मानसून लौट चुका है। वहीं झालावाड़ और बांसवाड़ा के कुछ हिस्सों से विदाई की रेखा गुजर रही है।

राजस्थान में भारी बारिश का सबसे बड़ा असर जल संसाधन पर देखने को मिला। राज्य में छोटे-बड़े कुल 693 बांध हैं, जिनमें से 457 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं 132 बांधों में 10 से 95 फीसदी तक पानी भर गया है।

बारिश के कारण रेगिस्तान की सूखी पड़ी लूणी नदी में भी इस साल पानी बहने लगा। 18 जुलाई को जब नदी में पानी आया तो अजमेर, जोधपुर और बालोतरा के रेगिस्तानी इलाकों में स्थानीय लोग खुशी से झूम उठे। ग्रामीणों ने ढोल-थाली बजाकर नदी का स्वागत किया और चुनरी ओढ़ाकर पूजा की। लगातार तीसरे साल लूणी नदी में पानी आने की परंपरा ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी।

इस बार बारां जिला सबसे आगे रहा। यहां पूरे मानसून सीजन में 1589 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य तौर पर यहां औसत 827 मिमी होती है। यानी औसत से लगभग दोगुनी बारिश हुई।

बारां के अलावा बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और टोंक में भी 1000 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

भारी बारिश ने कई जिलों में आपदा जैसे हालात पैदा किए। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, पाली और भीलवाड़ा में बाढ़ जैसी स्थिति रही। बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र में तो एक ही दिन में 503 मिमी बारिश हुई, जो इस सीजन का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा।

भारी बारिश से कई घर ढह गए, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और निचले इलाकों में पानी भर गया। कई लोगों की जान भी इस आपदा में चली गई।

जहां इस मानसून ने राज्य के बांधों और नदियों को लबालब कर दिया, वहीं किसानों और आम लोगों के लिए यह राहत और आफत दोनों लेकर आया।

• रेगिस्तानी इलाकों में भूजल स्तर सुधरने की संभावना बढ़ गई है।

• पीने के पानी की समस्या कुछ सालों तक आसान हो सकती है।

• दूसरी ओर, बाढ़ और अधिक नमी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें चौपट हो गईं।

राजस्थान में इस साल का मानसून मौसम वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों के लिए ऐतिहासिक रहा। औसत से दोगुनी बारिश के कारण जहां जल संसाधनों में समृद्धि आई, वहीं बाढ़ जैसी परिस्थितियों ने मुश्किलें भी बढ़ाईं।

1917 के बाद यह पहला मौका है, जब राजस्थान ने इतनी बड़ी बारिश देखी। अब देखना होगा कि आने वाले सालों में मौसम के ये नए पैटर्न राज्य के जल संसाधनों और कृषि पर क्या असर डालते हैं।

