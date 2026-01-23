Hindustan Hindi News
राजस्थान MLALAD: जयपुर के कई विधायकों ने 50% भी नहीं खर्च किया फंड; पढ़िए पूरी रिपोर्ट

संक्षेप:

राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे बजट की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLALAD) को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, वह चौंकाने वाली भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी।

Jan 23, 2026 08:39 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे बजट की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLALAD) को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, वह चौंकाने वाली भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। जयपुर जिले के 19 विधायकों के आंकड़े बताते हैं कि विकास के नाम पर कहीं तेजी है तो कहीं गजब की सुस्ती।

MLALAD फंड का मकसद साफ है स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सड़क, पानी, बिजली, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना। लेकिन हकीकत यह है कि इस फंड के इस्तेमाल में सभी विधायक एक जैसी सक्रियता नहीं दिखा पाए हैं।

आधे से कम खर्च, अधूरा विकास

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जयपुर के 19 विधायकों में से कई ऐसे हैं, जिन्होंने अपने हिस्से की विधायक निधि का 50 प्रतिशत तक भी खर्च नहीं किया। जबकि दो साल में हर विधायक को लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। यह स्थिति तब है, जब शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की मांग लगातार बनी रहती है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि निधि खर्च न होना सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।

राज्य सरकार में मंत्री होने के बावजूद निधि खर्च में सबसे पीछे रहना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब मंत्री स्तर पर रहते हुए भी विकास की रफ्तार इतनी धीमी है, तो आम विधायक से क्या उम्मीद की जाए?

इन विधायकों ने दिखाया दम

जहां कुछ विधायक सुस्त नजर आए, वहीं कुछ ने MLALAD फंड को विकास का हथियार बना लिया।

कोटपूतली से विधायक हंसराज पटेल इस मामले में सबसे आगे रहे। उन्होंने अब तक 7.80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी देकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

दूसरे नंबर पर मालवीय नगर से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ रहे, जिन्होंने करीब 7.61 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए। वहीं विराटनगर से विधायक कुलदीप ने 7.60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी देकर यह साबित किया कि इच्छा शक्ति हो तो निधि कागजों में नहीं, जमीन पर दिखती है।

मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भूमिका

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में विधायक निधि के इस्तेमाल में संतुलित रुख अपनाया है। दो साल में उन्होंने 5.02 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जो उनके कुल विधायक कोष का लगभग 50 प्रतिशत है।

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 7.21 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां जारी कर विकास की रफ्तार तेज रखी है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दूदू विधानसभा क्षेत्र में अब तक 5.87 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है।

MLALAD फंड के ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि विकास सिर्फ बजट से नहीं, नीयत से चलता है। कहीं विधायक निधि जनता की जरूरतों तक पहुंच रही है, तो कहीं यह फाइलों में ही उलझी हुई है।

