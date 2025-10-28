Hindustan Hindi News
मेरी टिकट तो नरेंद्र मोदी ने काट दी तो उनको ओलमा दूँ ;राजस्थान में ऐसा क्या हुआ जो विधायक ने पटवारी से कह दी ये बात

संक्षेप: राजस्थान में जालोर जिले के सांचौर इलाके में एक बार फिर सियासी गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हलचल मची हुई है।

Tue, 28 Oct 2025 06:01 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सांचौर
राजस्थान में जालोर जिले के सांचौर इलाके में एक बार फिर सियासी गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हलचल मची हुई है। मामला जानवी पटवार मंडल के पटवारी रमेश कुमार बुढ़ानिया के निलंबन और इसके बाद विधायक जीवाराम चौधरी से हुई उनकी बातचीत के ऑडियो के वायरल होने का है।

घटना की शुरुआत तब हुई जब जालोर कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने विभागीय अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोपों में पटवारी रमेश बुढ़ानिया को निलंबित कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद बुढ़ानिया ने सीधे विधायक जीवाराम चौधरी को फोन लगाकर पूछा— “साहब, मेरा सस्पेंड आपने करवाया क्या?”

ऑडियो में पटवारी और विधायक के बीच हुई बातचीत किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बातचीत की शुरुआत में पटवारी विनम्र लहजे में कहते हैं— “पटवारी रमेश बुढ़ानिया बोल रहा हूं साहब, मेरा सस्पेंड आपने करवाया क्या?”

इस पर विधायक चौधरी पहले तो हैरान होते हैं— “काहे का सस्पेंड भाई?”

जब पटवारी बताते हैं कि अधिकारी और गांव वाले दोनों ही कह रहे हैं कि विधायक साहब ने करवाया है, तब विधायक का जवाब आता है—

“सब तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा टिकट मोदी ने काटा, तो क्या मैं उनसे शिकायत करूं?”

इसके बाद विधायक स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें इन “छोटी-मोटी बातों” में दिलचस्पी नहीं है।

“गांव वाले जानें और आप जानो, MLA कौन टाइम रखता है इतना।”

हालांकि पटवारी बार-बार आग्रह करते रहे कि अगर विधायक ने सस्पेंड करवाया है तो वह खुद चले जाएंगे— “करवाया हो तो बता दो, निकल जाऊंगा साहब।”

विधायक फिर दोहराते हैं— “मैं क्यों करवाऊं, आप अपनी कार्यप्रणाली देखो। कुछ न कुछ गड़बड़ तो रही होगी।”

और यहीं बातचीत का सबसे चर्चित हिस्सा आता है जब विधायक कहते हैं—

“मेरा टिकट मोदी ने काटा, तो क्या मोदी जी को ओलबा दूं?”

यह लाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

वायरल ऑडियो के बाद जब विधायक जीवाराम चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि कॉल के वक्त पटवारी नशे की हालत में था।

विधायक बोले— “रमेश बुढ़ानिया ने शराब के नशे में फोन किया और उल्टा-सीधा बोलने लगा। मैंने साफ कहा कि ग्राम सेवक और पटवारी के मामलों में मेरा कोई रोल नहीं है।”

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। रमेश बुढ़ानिया का एक और ऑडियो सामने आया, जिसमें वह चितलवाना तहसीलदार चमन लाल सियोल पर आरोप लगा रहे हैं।

ऑडियो में पटवारी कहते हैं—

“आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं। कल बुला लेना MLA, MP और पुलिस को भी। शिकायत क्या थी, ये तो बताओ। मैं यहां 24 घंटे ऐसे ही काम कर रहा हूं क्या?”

इसके जवाब में तहसीलदार चमन लाल सियोल ने कहा कि किसी ग्रामीण ने पटवारी का शराब पीते हुए वीडियो कलेक्टर को भेजा था, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश दिया। तहसीलदार ने कहा— “अगर मेरे नाम से कोई ऑडियो चल रहा है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है।”

रमेश कुमार बुढ़ानिया का विवादों से रिश्ता नया नहीं है।

यह उनका तीसरा निलंबन है।

• पहली बार, साल 2020 में कोरोना काल के दौरान बिना अनुमति परिवहन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में कार्रवाई हुई थी।

• दूसरी बार, धामसीन (रानीवाड़ा) में महिला उपखंड अधिकारी को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में निलंबन हुआ।

• और अब तीसरी बार, जालोर कलेक्टर ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया है।

पूरा मामला अब जालोर जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुका है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक पटवारी का सस्पेंशन विधायक से जोड़ना जायज़ है या फिर यह सब एक डिसिप्लिन केस मात्र है?

वहीं, “मेरा टिकट मोदी ने काटा” जैसी लाइन ने इस ऑडियो को वायरल बना दिया है।

कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक मामला अब प्रशासनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन लोगों के बीच यह बातचीत सांचौर की गली-गली में चर्चा का विषय बन गई है जहां एक ओर सरकार अनुशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर निलंबन और सियासत की रस्साकशी लोगों के बीच तमाशा बन गई है।

