राजस्थान के विधायक आवास में NSUI प्रदेश महासचिव से मारपीट; गहलोत ने की निंदा

Feb 28, 2026 10:23 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की राजधानी जयपुर के वीआईपी इलाके विधायक आवास में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रदेश महासचिव अनिल सारण के साथ कथित तौर पर मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के वीआईपी इलाके विधायक आवास में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रदेश महासचिव अनिल सारण के साथ कथित तौर पर मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोप खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा के पौते और उनके समर्थकों पर लगे हैं। ज्योति नगर थाना पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

“काम की बात” के बहाने नीचे बुलाया, फिर घेरकर हमला

घटना 26 फरवरी की दोपहर की बताई जा रही है। अनिल सारण किसी संगठनात्मक कार्य से जयपुर स्थित विधायक आवास (बी-ब्लॉक) पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार वे किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी से मिलने आए थे, लेकिन उनके न मिलने पर भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ के फ्लैट पर रुक गए।

इसी दौरान अनिल के मोबाइल पर एक अनजान व्हाट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने “जरूरी काम” की बात कहकर उन्हें नीचे बुलाया। अनिल को अंदेशा नहीं था कि नीचे कुछ और ही इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे फ्लैट से नीचे पहुंचे, आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन्हें घेर लिया।

गाली-गलौज से शुरू हुई बात, लात-घूंसे तक पहुंची

एफआईआर के मुताबिक, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा के सोशल मीडिया प्रभारी, विधायक के पौते रवींद्र डांगा, ड्राइवर सहित 8-10 लोगों ने अनिल को चारों तरफ से घेर लिया। पहले कथित तौर पर अपशब्द कहे गए, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई।

अनिल का आरोप है कि उनके साथ बेरहमी से लात-घूंसे से मारपीट की गई। कुछ मिनटों तक वहां अफरा-तफरी का माहौल रहा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वे मौके से भागे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार भी लेना पड़ा।

ज्योति नगर थाने में नामजद FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्योति नगर थाना पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

अनिल सारण ने विधानसभा प्रशासन को भी लिखित प्रतिवेदन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि फुटेज सार्वजनिक होती है तो “सच खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा।”

विधायक पक्ष की चुप्पी, सियासत में हलचल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई मतभेद था या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। हालांकि, राजनीतिक जानकार इसे स्थानीय स्तर की प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर देख रहे हैं।

विधायक पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अंदरखाने यह चर्चा जोरों पर है कि मामला छात्र राजनीति से निकलकर अब मुख्यधारा की राजनीति में तूल पकड़ सकता है।

विधायक आवास में ही असुरक्षा, तो आमजन कहां जाए?”

जयपुर विधायक आवास में एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अनिल सारण के साथ कथित मारपीट मामले ने अब सियासी रंग और गहरा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक के समर्थकों द्वारा की गई कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की कड़ी भर्त्सना की है। गहलोत ने लिखा कि यदि विधायक आवास परिसर जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस तरह की घटनाएं होंगी, तो अपनी समस्याओं को लेकर विधायकों से मिलने आने वाला आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? उन्होंने प्रदेश सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भय का माहौल नहीं, भरोसे का वातावरण होना चाहिए।

विधानसभा परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल

घटना विधायक आवास जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे 8-10 लोग एक साथ वहां मौजूद रहे और मारपीट जैसी घटना घट गई? क्या सुरक्षा कर्मियों को भनक नहीं लगी या सूचना के बावजूद वे समय पर नहीं पहुंचे?

इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुरानी रंजिश या अचानक भड़की तकरार?

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह हमला किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था या उस समय किसी बात को लेकर अचानक विवाद भड़क उठा। फोन कॉल की डिटेल, मौके पर मौजूद लोगों की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं।

फिलहाल, जयपुर से लेकर नागौर के खींवसर तक इस घटना की चर्चा है। छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों ने भी इस मामले को गंभीर बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आने वाले दिनों में यह प्रकरण प्रदेश की सियासत में नई बहस को जन्म दे सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

