राजस्थान के विधायक मुकेश भाकर की जस्टिस दुल्हनिया, कौन हैं कोमल मीणा जिनसे जुड़ा दिल

राजस्थान की राजनीति में अपनी आक्रामक शैली और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले लाडनूं विधायक मुकेश भाकर अब जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। छात्र राजनीति से निकलकर विधानसभा तक का सफर तय करने वाले भाकर अब कुंवारे नहीं रहेंगे। इस बार सियासत के मैदान में विरोधियों को ‘क्लीन बोल्ड’ करने वाले विधायक को प्यार के मैदान में कोमल मीणा ने मात दे दी है। जैसे ही उनके विवाह की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक एक ही सवाल गूंजने लगा—आखिर कौन हैं वह शख्सियत, जिन्होंने राजस्थान के इस फायरब्रांड युवा नेता का दिल जीत लिया?

कानून की जानकार, ‘न्याय’ की पहरेदार हैं कोमल मीणा विधायक मुकेश भाकर की होने वाली जीवनसाथी कोमल मीणा केवल एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल हैं। कोमल दौसा जिले की लालसोट तहसील के छोटे से गांव खुर्रा से ताल्लुक रखती हैं। सीमित संसाधनों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी सीमाओं में नहीं बांधा। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर कोमल ने राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 2019 बैच की न्यायिक अधिकारी बनीं।

आज कोमल मीणा न्यायपालिका में एक अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। एक ओर जहां विधायक मुकेश भाकर जनता की अदालत में जनहित के मुद्दे उठाते नजर आते हैं, वहीं उनकी होने वाली पत्नी कानून की अदालत में न्याय का संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। यही कारण है कि इस विवाह को ‘जनता की अदालत’ और ‘कानून की अदालत’ के मिलन के रूप में देखा जा रहा है।

जोधपुर से जयपुर तक शिक्षा का सफर कोमल मीणा की शैक्षणिक यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक और स्नातक शिक्षा जोधपुर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एलएलएम की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही कोमल ने यह स्पष्ट कर लिया था कि उनका लक्ष्य केवल डिग्री पाना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।

RJS में चयन से पहले कोमल ने जयपुर हाईकोर्ट में वकालत भी की। इस दौरान उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी दांव-पेंच और व्यावहारिक पहलुओं को बेहद करीब से समझा। यही अनुभव आज उनके न्यायिक कार्य में भी साफ झलकता है।

सादगी और गंभीरता का संगम कोमल मीणा के व्यक्तित्व में सादगी और गंभीरता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वे लाइमलाइट से दूर रहकर अपने कर्तव्यों पर फोकस करने में विश्वास रखती हैं। दूसरी ओर मुकेश भाकर छात्र राजनीति से निकलकर आंदोलनों, रैलियों और विधानसभा की तीखी बहसों के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। एक ओर जहां भाकर की छवि जुझारू और मुखर नेता की है, वहीं कोमल का व्यक्तित्व शांत, संयमित और विचारशील माना जाता है।

9 मार्च को होगा विवाह, खास रहेगा आयोजन मुकेश भाकर और कोमल मीणा का विवाह 9 मार्च को प्रस्तावित है। यह शादी केवल एक निजी आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी खास मानी जा रही है। राजस्थान में सियासत और न्यायपालिका से जुड़ी दो प्रभावशाली भूमिकाओं का यह गठबंधन चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों की नजरें इस आयोजन पर टिकी हुई हैं।