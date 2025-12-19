राजस्थान में विधायक फंड स्टिंग केस में हलचल, MLA अनिता जाटव,ऋतु बनावत पेश; विधानसभा सदाचार कमेटी करेगी पूछताछ

संक्षेप: विधायक निधि से मनचाही सिफारिश के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे तीन विधायकों से पूछताछ का सिलसिला शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में शुरू हो गया।

विधायक निधि से मनचाही सिफारिश के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे तीन विधायकों से पूछताछ का सिलसिला शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में शुरू हो गया। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए इन मामलों को लेकर विधानसभा की सदाचार कमेटी ने खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को तलब किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सदाचार कमेटी के सामने पेश होने के लिए निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत विधानसभा पहुंच गईं, वहीं कांग्रेस विधायक अनीता जाटव भी विधानसभा पहुंचीं। बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा विधानसभा पहुंचे। कमेटी अब तीनों विधायकों से अलग-अलग (वन-टू-वन) पूछताछ कर उनका पक्ष दर्ज करेगी।

दरअसल, दो दिन पहले विधानसभा में सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तीनों विधायकों को शुक्रवार सुबह 11 बजे पेश होने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। इसके बाद विधायकों को औपचारिक नोटिस भेजे गए। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रविवार को यह मामला सदाचार कमेटी को सौंपा था।

सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने साफ कहा है कि विधायकों के आचरण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कमेटी 24 दिसंबर तक लगातार बैठकें करेगी और सभी पहलुओं पर गहन विचार के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वर्मा के अनुसार, कमेटी का उद्देश्य राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि विधानसभा की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के आचरण की रक्षा करना है।

राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी में सभापति सहित कुल 12 विधायक शामिल हैं। इनमें 5 कांग्रेस और 6 बीजेपी विधायक हैं, जबकि सभापति सहित बीजेपी के कुल 7 विधायक कमेटी में हैं। सभापति कैलाश वर्मा के अलावा कमेटी में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया, गणेश घोघरा, भगवानाराम सैनी, मोतीराम और वीरेंद्र सिंह, जबकि बीजेपी की ओर से जयदीप बिहाणी, सुखवंत सिंह, जेठानंद व्यास, बालमुकुंद आचार्य, हंसराज पटेल और राजेंद्र गुर्जर सदस्य हैं।

सदाचार कमेटी तीनों विधायकों का पक्ष सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे विधानसभा स्पीकर को सौंपा जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। कमेटी यदि किसी कार्रवाई की सिफारिश करती है तो उस पर विधानसभा में चर्चा और वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद ही तीनों विधायकों पर अंतिम कार्रवाई तय होगी। कमेटी के पास विधायकों को निलंबित करने से लेकर उनकी सदस्यता रद्द करने तक की सिफारिश करने का अधिकार है, हालांकि अंतिम निर्णय सदन की सहमति से ही होगा।

इस बीच, रिश्वत के एक अन्य बड़े मामले में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक जयकृष्ण पटेल का प्रकरण भी सदाचार कमेटी के पास लंबित है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 4 मई को बागीदौरा (बांसवाड़ा) से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने खान से जुड़े सवाल वापस लेने के बदले पहले 10 करोड़ और बाद में 2.50 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस मामले में भी सदाचार कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है।