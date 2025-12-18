राजस्थान में विधायक कोष कमीशन कांड: 3 विधायकों को नोटिस, विधानसभा सदाचार कमेटी ने किया तलब

संक्षेप: राजस्थान में विधायक निधि (MLA Fund) से जारी होने वाली विकास राशि में कथित तौर पर 40 प्रतिशत तक कमीशन की डील करने के आरोपों पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है।

राजस्थान में विधायक निधि (MLA Fund) से जारी होने वाली विकास राशि में कथित तौर पर 40 प्रतिशत तक कमीशन की डील करने के आरोपों पर अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। विधानसभा की याचिका एवं सदाचार समिति ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए तीन विधायकों को नोटिस जारी किया है। आरोपों के घेरे में आए विधायकों में रेवंत राम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत शामिल हैं। तीनों विधायकों को 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचकर समिति के समक्ष पेश होना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को विधानसभा परिसर में याचिका एवं सदाचार समिति की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति ने विधायक निधि से जुड़े कमीशन आरोपों को गंभीर मानते हुए तीनों विधायकों को तलब करने का फैसला किया। समिति की ओर से जारी नोटिस व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी भेजे गए हैं, ताकि किसी प्रकार की सूचना संबंधी चूक न रहे।

इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहले ही सख्त रुख अपना चुके हैं। दो दिन पहले उन्होंने शिकायत को याचिका एवं सदाचार समिति को भेजते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। समिति के सभापति कैलाश वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधानसभा सदस्यों के आचरण और अनुशासन को लेकर स्पष्ट नियम बने हुए हैं और उनकी अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कैलाश वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है। विधायक निधि जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए होती है, उसमें किसी भी तरह की कमीशनखोरी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। समिति इस मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष निर्णय करेगी।

समिति ने साफ किया है कि तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। कैलाश वर्मा के अनुसार, सभी विधायकों से अलग-अलग ‘वन टू वन’ बातचीत की जाएगी। इस दौरान उनसे पूरे प्रकरण को लेकर विस्तृत जानकारी ली जाएगी और वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकेंगे।

समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में जांच के निष्कर्षों के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर सिफारिशें भी शामिल होंगी।

अगर याचिका एवं सदाचार समिति जांच में विधायकों को दोषी पाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है, तो अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के विवेक पर निर्भर करेगा। कार्रवाई के दायरे में विधायकों का निलंबन भी हो सकता है और गंभीर स्थिति में सदस्यता रद्द करने तक का कदम उठाया जा सकता है।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा, जिसे न तो हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। ऐसे में स्पीकर द्वारा लिया गया निर्णय न केवल इन विधायकों के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी देगा।