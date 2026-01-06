राजस्थान: एमएलए फंड कमीशन मामला: ऋतु बनावत, अनीता जाटव और रेवंतराम डांगा आज सदाचार समिति के सामने पेश

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 06, 2026 02:49 pm IST
विधायक निधि (एमएलए फंड) में कमीशन मांगने के आरोपों से जुड़े मामले में मंगलवार को राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति (एथिक्स कमेटी) ने तीन विधायकों को पूछताछ के लिए तलब किया। इनमें खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत शामिल हैं। यह मामला सामने आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है और अब सदाचार समिति की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।

मंगलवार को विधानसभा परिसर में विधायकों की अलग-अलग समय पर मौजूदगी रही। सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत विधानसभा पहुंचीं। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा विधानसभा पहुंचे। तीनों विधायकों को सदाचार समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखने और आरोपों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है।

बेगुनाही के सबूत के साथ पेशी

सदाचार समिति ने तीनों विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने साथ बेगुनाही से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य लेकर पेश हों। समिति स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े वीडियो और अन्य सामग्री के आधार पर सवाल पूछेगी। यदि विधायक खुद को निर्दोष बताते हैं, तो उन्हें उसके समर्थन में ठोस और दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत करने होंगे। समिति का कहना है कि केवल मौखिक दलीलें पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि आरोपों के खंडन में प्रमाण देना जरूरी होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले भी 19 दिसंबर 2025 को सदाचार समिति ने तीनों विधायकों को विधानसभा बुलाकर एक-एक कर पूछताछ की थी। उस दौरान प्राथमिक सवाल-जवाब किए गए थे, लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए दोबारा विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

ऋतु बनावत ने की CBI जांच की मांग

सदाचार समिति के सामने पेश होने से पहले जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ऋतु बनावत ने मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऋतु बनावत ने यह भी कहा कि यदि जांच किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज से कराई जाए तो सच्चाई सामने आ सकेगी।

उन्होंने कहा, “दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं पूरे सबूतों के साथ आई हूं और सदाचार समिति के सामने हर सवाल का जवाब दूंगी।” ऋतु बनावत ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

स्टिंग ऑपरेशन पर टिकी जांच

इस पूरे मामले की जड़ में कथित स्टिंग ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसमें विधायक निधि से जुड़े कार्यों में कमीशन मांगने के आरोप सामने आए। सदाचार समिति इसी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों को आधार बनाकर जांच कर रही है। समिति यह जानना चाहती है कि वीडियो में दिखाई देने वाले कथित संवाद और लेन-देन के संकेत कितने प्रामाणिक हैं और क्या इनका सीधा संबंध विधायकों से जुड़ता है या नहीं।

राजनीति में तेज हुई बयानबाजी

इस मामले के सामने आने के बाद से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष इस प्रकरण को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बता रहा है, वहीं संबंधित विधायक इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। सदाचार समिति की जांच को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके निष्कर्ष आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेंगे।

आगे क्या?

सदाचार समिति तीनों विधायकों से पूछताछ के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों और सबूतों का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई या अन्य जांच एजेंसियों से जांच की सिफारिश भी की जा सकती है। वहीं, यदि विधायक आरोपों से मुक्त होते हैं, तो उन्हें राहत मिल सकती है।

