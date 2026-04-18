राजस्थान के MLA भाटी की सिक्योरिटी में कटौती, 3 कमांडो हटाए
राजस्थान की राजनीति के चर्चित युवा चेहरों में शुमार शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में की गई बड़ी कटौती है।
राजस्थान की राजनीति के चर्चित युवा चेहरों में शुमार शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में की गई बड़ी कटौती है। बाड़मेर पुलिस प्रशासन ने भाटी को मिली सुरक्षा में तैनात चार में से तीन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को वापस बुला लिया है। इस फैसले के बाद सीमावर्ती बाड़मेर में सियासी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
मार्च 2025 में मिली थी अतिरिक्त सुरक्षा
जानकारी के मुताबिक, भाटी को मार्च 2025 में इंटेलिजेंस इनपुट्स और जान से मारने की धमकियों के बाद चार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें दो कमांडो और दो पुलिसकर्मी शामिल थे। लेकिन हाल ही में जारी आदेश के बाद अब उनकी सुरक्षा घटाकर सिर्फ एक PSO तक सीमित कर दी गई है। यह आदेश बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट की ओर से जारी किया गया, जिसके तहत अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला राज्य स्तर पर सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) द्वारा जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि यह पूरी तरह से एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें किसी तरह की राजनीतिक मंशा शामिल नहीं है।
बैकडेट में जारी हुए आदेश
हालांकि, इस फैसले पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे ‘राजनीतिक षड्यंत्र’ बताया है। भाटी का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों को हटाने के आदेश ‘बैकडेट’ में जारी किए गए हैं, जो प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है।
भाटी का सरकार पर तंज
भाटी ने कहा, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ये राजनीतिक षड्यंत्र मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। सुरक्षा हटाकर मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं जनता की आवाज और मजबूती से उठाऊंगा। ऐसे हथकंडों से मेरे इरादे कमजोर नहीं होंगे।” उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है।
बैकडेट का आरोप निराधार
वहीं, विधायक के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत सफाई दी है। बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट ने ‘बैकडेट’ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा में बदलाव का निर्णय 13 अप्रैल को ही लिया गया था। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को सुरक्षाकर्मी पुलिस लाइन में रिपोर्ट कर चुके थे। साथ ही, भाटी की मांग के अनुसार एक PSO को बदलकर उनकी पसंद का सुरक्षाकर्मी भी तैनात किया गया है। ऐसे में आदेशों को बैकडेट में जारी करने का आरोप निराधार है।
विशेषज्ञों की अलग राय
इस पूरे घटनाक्रम ने बाड़मेर ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक राजनीतिक संकेत छिपे हो सकते हैं। जिस तरह से भाटी ने इस मुद्दे को उठाया है, वह उनके समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि उनका बढ़ता प्रभाव कुछ लोगों को असहज कर रहा है।
पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां
गौरतलब है कि रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपने आक्रामक तेवर और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण चर्चा में रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार खतरे की आशंका जताई जा चुकी है। ऐसे में सुरक्षा में अचानक की गई कटौती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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