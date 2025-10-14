राजस्थान में नाबालिग लड़की का आत्महत्या,परिवार ने युवक पर ब्लैकमेलिंग और परेशान करने का आरोप लगाया

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार रात को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, लड़की के परिवार का आरोप है कि उसे एक युवक लगातार परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में थी।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार रात को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, लड़की के परिवार का आरोप है कि उसे एक युवक लगातार परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में थी। परिवार ने पहले ही युवक के खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी।

घटना Barmer जिले के Sadar थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि मृतक लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि युवक ने लगातार लड़की को परेशान और ब्लैकमेल किया। ASP Jasaram Bose ने पुष्टि की कि परिवार ने बताया कि लड़की को युवक के उत्पीड़न और धमकियों से गहरा मानसिक कष्ट हो रहा था, जिसके कारण उसने यह कड़ा कदम उठाया।

पुलिस ने कहा कि परिवार की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया गया। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के सटीक कारण को सार्वजनिक नहीं किया है और कहा कि यह मामला जांचाधीन है।

परिवार की शिकायत के अनुसार, आरोपी युवक रात के समय लड़की के घर में घुसा और उसे परेशान करने का प्रयास किया। इस दौरान लड़की की भाभी ने आरोपी को देख लिया। भाभी और अन्य परिवार के सदस्य युवक का पीछा करने लगे, लेकिन वह भागने में सफल रहा। परिवार का कहना है कि इससे पहले भी लड़की ने उन्हें युवक द्वारा की जा रही धमकियों और ब्लैकमेलिंग की जानकारी दी थी।

परिवार के अनुसार, उस रात सभी घर में सो गए, लेकिन बाद में लड़की ने आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह परिवार ने उसका शव घर में टैंक में पाया। तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ASP जसाराम बोस ने कहा, “हम मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है और हम सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।”

पुलिस ने बताया कि नाबालिगों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस घटना ने Barmer में नाबालिगों की सुरक्षा और सोशल मीडिया और ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों पर चिंताओं को बढ़ा दिया है।

राजस्थान में हाल के वर्षों में नाबालिगों पर होने वाले उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवारों को बच्चों की मानसिक स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह के उत्पीड़न के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।