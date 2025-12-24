Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan minister slams collector tika ram jully statement viral video
मंत्री ने पटके कागज, कलेक्टर को सुनाई खरी-खरी; जूली बोले यही है राजस्थान का असली हाल, बाकी सब चंगा है जी

मंत्री ने पटके कागज, कलेक्टर को सुनाई खरी-खरी; जूली बोले यही है राजस्थान का असली हाल, बाकी सब चंगा है जी

संक्षेप:

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पारा सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बीच छिड़ी 'जंग' का भी चढ़ा हुआ है। मंगलवार को सीकर में जो कुछ हुआ, उसने न केवल प्रशासनिक अनुशासन की पोल खोल दी

Dec 24, 2025 11:27 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पारा सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के बीच छिड़ी 'जंग' का भी चढ़ा हुआ है। मंगलवार को सीकर में जो कुछ हुआ, उसने न केवल प्रशासनिक अनुशासन की पोल खोल दी, बल्कि विपक्ष को बैठे-बिठाए सरकार को घेरने का सुनहरा मौका दे दिया। प्रभारी मंत्री संजय शर्मा की नाराजगी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के तंज ने प्रदेश की सियासत में 'मिर्च-मसाला' लगा दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किस्सा शुरू हुआ सीकर के शहरी सेवा शिविर से, जहाँ प्रभारी मंत्री संजय शर्मा 'अचानक' धावे पर पहुंचे थे। मंत्री जी को उम्मीद थी कि कर्मचारी जनता की सेवा में पसीना बहा रहे होंगे, लेकिन वहां तो नजारा ही जुदा था। कुर्सियां खाली थीं, और साहब लोग नदारद। जब मंत्री ने हिसाब मांगा, तो अधिकारी मोबाइल दिखाने लगे।

मंत्री संजय शर्मा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा "मजाक समझ रखा है क्या? मैं प्रदेश का मंत्री हूं, प्रिंट आउट लेकर आओ!" माहौल तब और गर्मा गया जब जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा अपने मातहतों के बचाव में उतरे। मंत्री ने दो टूक कह दिया"कलेक्टर साहब, इन चोरों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब आप ही अपनी मर्जी से जिला चलाओ, मैं तो जयपुर जा रहा हूं।" कागज मेजों पर पटके गए और मंत्री जी तमतमाते हुए बाहर निकल गए।

सीकर की इस 'तू-तू मैं-मैं' की गूंज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। जूली ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया।

जूली ने तंज कसते हुए कहा अफ़सर सुन नहीं रहे, मंत्री जी गुस्से में आ रहे हैं। काग़ज़ मेज़ों पर उड़ रहे हैं और हालात खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। राजस्थान में आज यही आलम है—मंत्रियों की अपनी ही ब्यूरोक्रेसी में कोई पूछ नहीं है। जनता परेशान है, मंत्री नाराज हैं और अफ़सर बेपरवाह। लेकिन अगर आप सरकार से पूछेंगे, तो वो कहेंगे सब चंगा है जी!'"

शिविर में केवल मंत्री और कलेक्टर के बीच ही बहस नहीं हुई, बल्कि एक आम महिला अन्नू देवी ने भी प्रशासन की कलई खोल दी। महिला एक महीने से अवैध निर्माण की शिकायत लेकर भटक रही थी। मंत्री ने कलेक्टर को महिला की ओर इशारा करते हुए कहा “लो देख लो, यह है आपकी व्यवस्था। अब इसकी एप्लिकेशन मैं जयपुर ले जा रहा हूं, वहीं सुनवाई होगी।”

मंत्री के जाने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौके पर पहुंचे और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था।

सीकर की इस घटना ने राजस्थान की 'डबल इंजन' सरकार के भीतर के सामंजस्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक तरफ मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कलेक्टर साहब अपने कर्मचारियों की ढाल बन रहे हैं। टीकाराम जूली का यह बयान कि 'अफ़सर सुन नहीं रहे', अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। जूली का 'सब चंगा है जी' वाला कटाक्ष सीधे तौर पर सरकार के उन दावों पर हमला है जहाँ सब कुछ ठीक होने की बात कही जाती है।

मंत्री संजय शर्मा अब इस मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपने की तैयारी में हैं। इधर, जूली के बयान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। क्या इस विवाद के बाद सीकर प्रशासन पर गाज गिरेगी? या फिर जूली का यह तंज अफ़सर सुन नहीं रहे' आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का नया नारा बनेगा?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Congress News Bhajan Lal Sharma Rajasthan BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।