राजस्थान में रसोइयों की दिवाली फीकी; बाल गोपाल योजना का पैसा 15 महीने से अटका

उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाले करीब 5,200 कुक-कम-हेल्पर अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 2,467 रुपये मानदेय दिया जाता है,

कम मानदेय के बावजूद इन कर्मचारियों के लिए यह राशि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में अहम है। ऐसे में भुगतान में लगातार देरी से उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं।

सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों का अपना ही चूल्हा आर्थिक तंगी के चलते ठंडा पड़ने लगा है। कहीं सात महीने से मानदेय नहीं मिला, तो कहीं बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध गर्म करने, चीनी और गैस सिलेंडर का खर्च 15 महीने से अटका हुआ है। राजस्थान में मिड-डे मील और बाल गोपाल दूध योजना के भुगतान में हो रही देरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दिवाली से पहले बकाया भुगतान की मांग तेज हो गई है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि तीन दिन में बकाया राशि जारी नहीं हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।

5,200 रसोइयों का मानदेय अटका, हर महीने मिलते हैं 2,467 रुपये उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाले करीब 5,200 कुक-कम-हेल्पर अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 2,467 रुपये मानदेय दिया जाता है, लेकिन अप्रैल 2026 से भुगतान लंबित है। यानी जिन लोगों पर सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी है, उन्हें कई महीनों से अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिला है।

कम मानदेय के बावजूद इन कर्मचारियों के लिए यह राशि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में अहम है। ऐसे में भुगतान में लगातार देरी से उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि इसका असर योजनाओं के संचालन पर भी पड़ सकता है।

बाल गोपाल योजना में 15 महीने से हिसाब बाकी मिड-डे मील के साथ बाल गोपाल दूध योजना के भुगतान का मामला भी उलझा हुआ है। संघ के मुताबिक, इस योजना के तहत दूध गर्म करने, चीनी और एलपीजी गैस पर होने वाले खर्च का भुगतान अगस्त 2025 से लंबित है। यानी संबंधित खर्चों की भरपाई के लिए भी लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है।

स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था में इन खर्चों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में भुगतान अटकने से योजना को सुचारू रूप से चलाने में मुश्किलें आने की आशंका जताई जा रही है। संघ ने दोनों योजनाओं के बकाया भुगतान को जल्द जारी करने की मांग उठाई है।

पोर्टल बदला और अटक गए पैसे? राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने भुगतान में देरी की वजह भुगतान पोर्टल में बदलाव को बताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के मुताबिक, पहले भुगतान की प्रक्रिया पीडी (PD) या एसएनए (SNA) पोर्टल के माध्यम से होती थी। अब इसकी जगह एसएनए स्पर्श (SNA Sparsh) पोर्टल ने ले ली है।

संघ का आरोप है कि पोर्टल बदलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हालांकि, भुगतान में देरी के वास्तविक कारणों की आधिकारिक जांच और स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। सवाल यह है कि तकनीकी बदलाव के कारण भुगतान अटका है, तो इसे दुरुस्त करने में इतना समय क्यों लग रहा है?

तीन दिन का अल्टीमेटम, नहीं मिला पैसा तो होगा प्रदर्शन बकाया भुगतान को लेकर संघ ने सोमवार को उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) दुर्गेश कुमार मेनारिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें दिवाली से पहले सभी लंबित भुगतान जारी करने की मांग की गई है। संघ ने अधिकारियों को तीन दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि तय अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।

संघ का कहना है कि हजारों कर्मचारियों और योजना से जुड़े लोगों को लंबे समय से भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बकाया राशि जारी होने की जरूरत है।