राजस्थान में रसोइयों की दिवाली फीकी; बाल गोपाल योजना का पैसा 15 महीने से अटका
उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाले करीब 5,200 कुक-कम-हेल्पर अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 2,467 रुपये मानदेय दिया जाता है,
सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों का अपना ही चूल्हा आर्थिक तंगी के चलते ठंडा पड़ने लगा है। कहीं सात महीने से मानदेय नहीं मिला, तो कहीं बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध गर्म करने, चीनी और गैस सिलेंडर का खर्च 15 महीने से अटका हुआ है। राजस्थान में मिड-डे मील और बाल गोपाल दूध योजना के भुगतान में हो रही देरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दिवाली से पहले बकाया भुगतान की मांग तेज हो गई है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि तीन दिन में बकाया राशि जारी नहीं हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।
5,200 रसोइयों का मानदेय अटका, हर महीने मिलते हैं 2,467 रुपये
उदयपुर जिले में मिड-डे मील योजना के तहत काम करने वाले करीब 5,200 कुक-कम-हेल्पर अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 2,467 रुपये मानदेय दिया जाता है, लेकिन अप्रैल 2026 से भुगतान लंबित है। यानी जिन लोगों पर सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी है, उन्हें कई महीनों से अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिला है।
कम मानदेय के बावजूद इन कर्मचारियों के लिए यह राशि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में अहम है। ऐसे में भुगतान में लगातार देरी से उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि इसका असर योजनाओं के संचालन पर भी पड़ सकता है।
बाल गोपाल योजना में 15 महीने से हिसाब बाकी
मिड-डे मील के साथ बाल गोपाल दूध योजना के भुगतान का मामला भी उलझा हुआ है। संघ के मुताबिक, इस योजना के तहत दूध गर्म करने, चीनी और एलपीजी गैस पर होने वाले खर्च का भुगतान अगस्त 2025 से लंबित है। यानी संबंधित खर्चों की भरपाई के लिए भी लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है।
स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था में इन खर्चों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में भुगतान अटकने से योजना को सुचारू रूप से चलाने में मुश्किलें आने की आशंका जताई जा रही है। संघ ने दोनों योजनाओं के बकाया भुगतान को जल्द जारी करने की मांग उठाई है।
पोर्टल बदला और अटक गए पैसे?
राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने भुगतान में देरी की वजह भुगतान पोर्टल में बदलाव को बताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के मुताबिक, पहले भुगतान की प्रक्रिया पीडी (PD) या एसएनए (SNA) पोर्टल के माध्यम से होती थी। अब इसकी जगह एसएनए स्पर्श (SNA Sparsh) पोर्टल ने ले ली है।
संघ का आरोप है कि पोर्टल बदलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हालांकि, भुगतान में देरी के वास्तविक कारणों की आधिकारिक जांच और स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। सवाल यह है कि तकनीकी बदलाव के कारण भुगतान अटका है, तो इसे दुरुस्त करने में इतना समय क्यों लग रहा है?
तीन दिन का अल्टीमेटम, नहीं मिला पैसा तो होगा प्रदर्शन
बकाया भुगतान को लेकर संघ ने सोमवार को उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) दुर्गेश कुमार मेनारिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें दिवाली से पहले सभी लंबित भुगतान जारी करने की मांग की गई है। संघ ने अधिकारियों को तीन दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि तय अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ का कहना है कि हजारों कर्मचारियों और योजना से जुड़े लोगों को लंबे समय से भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बकाया राशि जारी होने की जरूरत है।
अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश
मामले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने कहा कि उन्हें भुगतान में देरी की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि मिड-डे मील से जुड़े अधिकारियों को मामले की जांच करने और देरी के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लंबित भुगतान जारी करना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।