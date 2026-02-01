Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan mid day meal scheme 2000 crore scam education minister statement
राजस्थान: जेल कौन जाएगा बता देंगे,मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ के घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने कसा तंज

राजस्थान: जेल कौन जाएगा बता देंगे,मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ के घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने कसा तंज

संक्षेप:

राजस्थान की बहुचर्चित मिड डे मील योजना एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगे करीब 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है

Feb 01, 2026 01:59 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की बहुचर्चित मिड डे मील योजना एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगे करीब 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि “जेल में कौन जाएगा, यह जल्द ही सबको बता देंगे।”

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जेल जाने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “डोटासराजी चिंता न करें, जेल में कौन जाता है, यह हम बता देंगे।”

घोटाले के आरोप और जांच का दावा

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जांच अब अंतिम चरण में है और जैसे ही यह पूरी होगी, दोषियों के नाम सामने आ जाएंगे। मंत्री ने दो टूक कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, वही जेल जाएगा, चाहे वह किसी भी दल या पद से जुड़ा क्यों न हो।

मिड डे मील योजना राजस्थान में लाखों सरकारी स्कूलों के बच्चों से जुड़ी है। ऐसे में इस योजना पर घोटाले के आरोप न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का हिस्सा है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला

अपने बयान में शिक्षा मंत्री ने केवल घोटाले तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिना पद सृजित किए ही कई स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी हो गई और व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गईं।

मदन दिलावर ने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने अब तक 20 हजार पद भर दिए हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों में किसी तरह की स्टाफ की कमी न रहे।

1000 करोड़ की सौगात और स्कूलों का कायाकल्प

शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को जल्द ही 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत होने वाली है। इस फंड का उपयोग चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के कायाकल्प, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली जाएगी और शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। वहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब तक मिड डे मील घोटाले की जांच पूरी नहीं होती, तब तक ऐसे दावों पर भरोसा करना मुश्किल है।

सियासत गरम, बयानबाजी तेज

मिड डे मील योजना को लेकर शिक्षा मंत्री के इस आक्रामक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करार दे रही है।

फिलहाल इतना तय है कि मिड डे मील योजना से जुड़े इस कथित घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, राजस्थान की राजनीति में तापमान और बढ़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच पूरी होने के बाद सच में “जेल कौन जाएगा” और किस पर कानून का शिकंजा कसता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Rajasthan BJP Mid Day Meal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।