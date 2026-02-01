राजस्थान: जेल कौन जाएगा बता देंगे,मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ के घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने कसा तंज

संक्षेप: राजस्थान की बहुचर्चित मिड डे मील योजना एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगे करीब 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है

राजस्थान की बहुचर्चित मिड डे मील योजना एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। बच्चों के पोषण से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगे करीब 2000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि “जेल में कौन जाएगा, यह जल्द ही सबको बता देंगे।”

दरअसल, यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जेल जाने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “डोटासराजी चिंता न करें, जेल में कौन जाता है, यह हम बता देंगे।”

घोटाले के आरोप और जांच का दावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जांच अब अंतिम चरण में है और जैसे ही यह पूरी होगी, दोषियों के नाम सामने आ जाएंगे। मंत्री ने दो टूक कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, वही जेल जाएगा, चाहे वह किसी भी दल या पद से जुड़ा क्यों न हो।

मिड डे मील योजना राजस्थान में लाखों सरकारी स्कूलों के बच्चों से जुड़ी है। ऐसे में इस योजना पर घोटाले के आरोप न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का हिस्सा है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला अपने बयान में शिक्षा मंत्री ने केवल घोटाले तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिना पद सृजित किए ही कई स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी हो गई और व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गईं।

मदन दिलावर ने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने अब तक 20 हजार पद भर दिए हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों में किसी तरह की स्टाफ की कमी न रहे।

1000 करोड़ की सौगात और स्कूलों का कायाकल्प शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को जल्द ही 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत होने वाली है। इस फंड का उपयोग चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के कायाकल्प, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली जाएगी और शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। वहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब तक मिड डे मील घोटाले की जांच पूरी नहीं होती, तब तक ऐसे दावों पर भरोसा करना मुश्किल है।

सियासत गरम, बयानबाजी तेज मिड डे मील योजना को लेकर शिक्षा मंत्री के इस आक्रामक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करार दे रही है।