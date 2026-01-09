राजस्थान में मिड डे मील घोटाला! कौन हैं भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव, जिनके बेटे पर स्कूली बच्चों का निवाला छीनने का आर

संक्षेप: राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने वाली मिड डे मील योजना में सामने आए 2000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है।

राजस्थान की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने वाली मिड डे मील योजना में सामने आए 2000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह यादव के दोनों बेटों सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ) के अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया।

इस घोटाले के केंद्र में आए राजेंद्र सिंह यादव कोई नया नाम नहीं हैं। वे लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री रहे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए। अब उनके बेटों पर लगे गंभीर आरोपों ने एक बार फिर उनकी राजनीतिक यात्रा और विवादों को सुर्खियों में ला दिया है।

कौन हैं राजेंद्र सिंह यादव

66 वर्षीय राजेंद्र सिंह यादव मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म नैनीताल जिले के किच्छा गांव में हुआ था, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यह क्षेत्र उत्तराखंड में शामिल हुआ। उन्होंने प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई नैनीताल से ही की। यादव का परिवार कारोबारी पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। उनके पिता भी व्यवसायी थे और उनके बेटे भी व्यापार से जुड़े हुए हैं।

करीब 20 वर्ष पहले राजेंद्र सिंह यादव जयपुर के पास कोटपूतली आकर बस गए। यहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

राजनीतिक सफर

राजेंद्र सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोटपूतली विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतर महज 893 मतों का था। इसके बाद वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे।

2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार वापसी की और 24,687 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 2018 में भी उन्होंने 13,876 मतों से चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बेहद करीबी मुकाबले में केवल 321 मतों के अंतर से हार झेलनी पड़ी।

मंत्री पद और गहलोत से करीबी

लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र सिंह यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहले उन्हें मोटर गैराज, भाषा, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। बाद में उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा वे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर जिलों के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं। गहलोत सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में गिना जाता था।

पहले भी रहे हैं विवादों में

मिड डे मील से जुड़े कथित घोटाले की जड़ें तीन साल पुराने विवादों से भी जुड़ती हैं। उस समय इनकम टैक्स विभाग ने राजेंद्र सिंह यादव के कोटपूतली, जयपुर और उत्तराखंड सहित एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब वे गहलोत सरकार में मंत्री थे। छापों के दौरान करीब 2.90 करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने और लगभग 110 करोड़ रुपये की अघोषित आय सामने आने का दावा किया गया था। इसके बाद उनके बेटों द्वारा करीब 17 करोड़ रुपये की आय सरेंडर किए जाने की बात भी सामने आई थी।

कांग्रेस से भाजपा में एंट्री

मार्च 2024 में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, राजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उस समय राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज थी कि वे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के दबाव में भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बावजूद उन्हें कानूनी मामलों में कोई राहत नहीं मिली।

मिड डे मील घोटाले में बेटों पर शिकंजा

अब मिड डे मील योजना में कथित 2000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में एसीबी ने उनके दोनों बेटों—मधुर यादव और त्रिभुवन यादव—के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन्होंने कॉनफैड के अधिकारियों के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए निर्धारित भोजन योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कीं। एसीबी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा।