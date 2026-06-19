राजस्थान में तबादलों से बैन हटते ही थानेदारों की आ गई बारी; 40 SHO बदले

तबादला सूची में सबसे ज्यादा चर्चा फील्ड पोस्टिंग की है। जिन अधिकारियों को अब सीधे थानों की जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी है। कोटा, जोधपुर, जीआरपी और एसओजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां यह बताती हैं

राजस्थान की प्रशासनिक गलियारों में लंबे समय से छाई सुगबुगाहट पर आखिरकार विराम लग गया है। प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटने के तुरंत बाद, राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 40 पुलिस निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। यह महज एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि उन 40 परिवारों के लिए जीवन की एक नई लय है, जो अपने बोरिया-बिस्तर समेटकर प्रदेश के अलग-अलग कोनों में अपनी नई पारी शुरू करने को तैयार हैं।

जयपुर कमिश्नरेट से सर्वाधिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जो इस फेरबदल का मुख्य केंद्र बना हुआ है। राजधानी की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी से हटकर अब ये अधिकारी अजमेर की दरगाह की गलियों, उदयपुर की वादियों, कोटा के शिक्षा केंद्रों और बीकानेर के मरुधरा के इलाकों में कानून का परचम लहराएंगे।

तबादलों के पीछे छिपी मानवीय दास्तान एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी का सबसे भावुक हिस्सा उसका तबादला ही होता है। जिस शहर में उसने अपने बच्चों का स्कूल तय किया, पड़ोसियों से रिश्ते बनाए और स्थानीय लोगों के सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वहां से अचानक एक आदेश के साथ विदा लेना आसान नहीं होता। अरविंद सिंह शेखावत का बीकानेर से जयपुर आना हो या सतीश चंद का जयपुर से अजमेर की ओर रुख करना, हर नाम के साथ एक कहानी जुड़ी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ वर्दी तो एक ही रहती है, लेकिन हर बार एक नया शहर, नए लोग और नई मुसीबतें सामने खड़ी होती हैं।

एक चुनौतीपूर्ण रोमांच तबादला सूची में सबसे ज्यादा चर्चा फील्ड पोस्टिंग की है। जिन अधिकारियों को अब सीधे थानों की जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए यह परीक्षा की घड़ी है। कोटा, जोधपुर, जीआरपी और एसओजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां यह बताती हैं कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण को लेकर विभाग की प्राथमिकताएं क्या हैं। आशुतोष कुमार का जोधपुर कमिश्नरेट जाना और रूप नारायण को जीआरपी में कमान सौंपना, इन फैसलों के पीछे उन क्षेत्रों की जटिलताओं को सुलझाने का एक गहरा अनुभव तलाशना है।

महिला शक्ति का बढ़ता कद इस तबादला सूची में एक सकारात्मक पहलू महिला निरीक्षकों की सक्रिय भूमिका का है। सीमा पठान, मंजू चौधरी और आरती सिंह जैसे नामों का नई और महत्वपूर्ण इकाइयों में जाना यह दर्शाता है कि पुलिसिंग में अब महिलाओं का नजरिया और उनकी संवेदनशीलता समाज के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। सिविल राइट्स और सीआईडी (सीबी) जैसी इकाइयों में इन अधिकारियों की तैनाती यह सुनिश्चित करेगी कि हर तबके की आवाज को सही सुनवाई मिले।

अनुशासन की लक्ष्मण रेखा मुख्यालय ने इस बार एक सख्त लकीर खींच दी है। जिन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में मुकदमे लंबित हैं या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, उन्हें फील्ड से बाहर रखने का फैसला एक साहसी कदम है। यह उन वर्दीधारियों के लिए एक संदेश है जो अपनी ईमानदारी और कठिन मेहनत से पुलिस विभाग का मान बढ़ा रहे हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था में उन लोगों को मौका दिया गया है, जिन पर कोई दाग नहीं है। यह उम्मीद की किरण उन पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा संबल है, जो हर हाल में कानून के शासन के लिए डटे रहते हैं।

नए सफर की ओर बढ़ते कदम आज की रात इन चालीस अधिकारियों के घरों में एक नई उमंग और थोड़े से तनाव के साथ गुजर रही होगी। बच्चे अपना स्कूल बदलेंगे, जीवनसाथी नए शहर की बसावट की चिंता करेंगे, लेकिन एक पुलिस अफसर के लिए यह सब उसकी वर्दी की सेवा का एक अनिवार्य अंग है। राजस्थान पुलिस का यह नया फेरबदल प्रदेश के कानून-व्यवस्था के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।