राजस्थान में सरपट दौड़ेगी 200 नई ट्रेनें; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से किया ऐलान

राजस्थान में आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क और ट्रेन सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने शनिवार को जयपुर दौरे के दौरान राज्य में 200 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी का ऐलान किया।

राजस्थान में आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क और ट्रेन सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने शनिवार को जयपुर दौरे के दौरान राज्य में 200 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक ट्रेन सुविधाएं मिलेंगी।

जयपुर स्थित कॉन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे रेल मंत्री ने विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री Bhupender Yadav, लोकसभा सांसद Manju Sharma और विधायक Gopal Sharma भी मौजूद रहे।

देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला कार्यक्रम से प्रधानमंत्री Narendra Modi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले की शुरुआत करते हुए 51 हजार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस रोजगार मेले के तहत रेलवे, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, डाक विभाग सहित कई केंद्रीय संस्थानों और विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति दी गई। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना बताया गया।

रेलवे में जल्द आएंगी 1.78 लाख भर्तियां रोजगार मेले को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में 1 लाख 78 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं लंबी और अनिश्चित होती थीं, लेकिन अब रेलवे ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया है। इसके तहत सालभर में चार चरणों में भर्तियां निकाली जा रही हैं ताकि युवाओं को पहले से स्पष्ट जानकारी और समय पर अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में लोको पायलट, दूसरे चरण में टेक्निशियन और अन्य तकनीकी श्रेणियां, तीसरे चरण में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) जैसे स्टेशन मास्टर और जूनियर इंजीनियर तथा चौथे चरण में लेवल-1 श्रेणी की भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

राजस्थान को मिलेंगी नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे देशभर में बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है और करीब 36 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के विभिन्न रेल प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद राज्य में 200 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद अब तक राजस्थान को 50 से अधिक नई ट्रेनें दी जा चुकी हैं और आने वाले वर्षों में रेल सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा।

‘देश प्रथम’ की भावना से करें काम : भूपेंद्र यादव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से अपने कार्यकाल में “देश प्रथम” की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।