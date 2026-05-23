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राजस्थान में सरपट दौड़ेगी 200 नई ट्रेनें; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से किया ऐलान

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क और ट्रेन सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने शनिवार को जयपुर दौरे के दौरान राज्य में 200 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी का ऐलान किया।

राजस्थान में सरपट दौड़ेगी 200 नई ट्रेनें; रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से किया ऐलान

राजस्थान में आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क और ट्रेन सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने शनिवार को जयपुर दौरे के दौरान राज्य में 200 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक ट्रेन सुविधाएं मिलेंगी।

जयपुर स्थित कॉन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे रेल मंत्री ने विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री Bhupender Yadav, लोकसभा सांसद Manju Sharma और विधायक Gopal Sharma भी मौजूद रहे।

देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला

कार्यक्रम से प्रधानमंत्री Narendra Modi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले की शुरुआत करते हुए 51 हजार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस रोजगार मेले के तहत रेलवे, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, डाक विभाग सहित कई केंद्रीय संस्थानों और विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति दी गई। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना बताया गया।

रेलवे में जल्द आएंगी 1.78 लाख भर्तियां

रोजगार मेले को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में 1 लाख 78 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

रेल मंत्री ने बताया कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं लंबी और अनिश्चित होती थीं, लेकिन अब रेलवे ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया है। इसके तहत सालभर में चार चरणों में भर्तियां निकाली जा रही हैं ताकि युवाओं को पहले से स्पष्ट जानकारी और समय पर अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में लोको पायलट, दूसरे चरण में टेक्निशियन और अन्य तकनीकी श्रेणियां, तीसरे चरण में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) जैसे स्टेशन मास्टर और जूनियर इंजीनियर तथा चौथे चरण में लेवल-1 श्रेणी की भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

राजस्थान को मिलेंगी नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात

रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे देशभर में बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है और करीब 36 हजार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के विभिन्न रेल प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद राज्य में 200 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद अब तक राजस्थान को 50 से अधिक नई ट्रेनें दी जा चुकी हैं और आने वाले वर्षों में रेल सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा।

‘देश प्रथम’ की भावना से करें काम : भूपेंद्र यादव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से अपने कार्यकाल में “देश प्रथम” की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र केवल रोजगार नहीं बल्कि विकसित भारत की यात्रा में भागीदारी का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत की तकनीकी प्रगति और युवाओं की क्षमता को लेकर दुनिया में उत्साह है और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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