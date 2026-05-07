राजस्थान में फिर तपेगा आसमान,आंधी-बारिश के बाद लौट रही भीषण गर्मी

राजस्थान में कुछ दिनों तक राहत देने वाली आंधी और बारिश अब थम चुकी है और इसके साथ ही गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

राजस्थान में कुछ दिनों तक राहत देने वाली आंधी और बारिश अब थम चुकी है और इसके साथ ही गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि मौसम विभाग ने 9 मई से प्रदेश में हीटवेव यानी लू का नया दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है।

45 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल भरतपुर और धौलपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बाकी प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

पश्चिमी राजस्थान सबसे ज्यादा तप रहा प्रदेश में सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जैसलमेर में 42.2, बाड़मेर में 41.8, जोधपुर और पाली में 40.3-40.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। बीकानेर भी 40.2 डिग्री के साथ तपता नजर आया। पश्चिमी जिलों में दिनभर हल्की धूलभरी हवाएं चलती रहीं, जिससे दोपहर में गर्मी और ज्यादा महसूस हुई।

जयपुर में अभी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं राजधानी जयपुर में भी मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार को दिनभर तेज धूप खिली रही और अधिकतम तापमान बढ़कर 36.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश और हवा में नमी के कारण फिलहाल चुभती गर्मी से थोड़ी राहत बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह में जयपुर का तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है।

अजमेर में फिर बढ़ी गर्मी अजमेर में भी बारिश के बाद गर्मी की वापसी साफ नजर आने लगी है। यहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 2.6 डिग्री ज्यादा रहा। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग वाटर पार्क और ठंडी जगहों का सहारा लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने यहां अगले दो-तीन दिनों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

उदयपुर में दिन गर्म, रातें ठंडी उदयपुर में दिन गर्म और रातें ठंडी बनी हुई हैं। शहर का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री रहा। दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन रात का मौसम अभी भी सुहावना बना हुआ है। राहत की बात यह रही कि शहर में लू नहीं चली।

अलवर में सबसे ज्यादा उछला तापमान अलवर में तापमान ने सबसे तेज छलांग लगाई। यहां पिछले दो दिनों की तुलना में पारा करीब 4 डिग्री बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद मिली राहत अब खत्म होती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जिले में फिर से आंधी और बारिश की संभावना जताई है।

सीकर में थमा आंधी-बारिश का दौर सीकर में पिछले छह दिनों से जारी आंधी-बारिश का दौर थम गया है। मौसम साफ होते ही तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जोधपुर में धूप का असर बढ़ा जोधपुर में दिनभर धूप खिली रही और तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछले दिनों के उतार-चढ़ाव के बाद अब शहर में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। फिलहाल लू नहीं चलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली हुई है।

कोटा में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव कोटा में मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नगर निगम ने महावीर नगर इलाके में एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव कर धूल और गर्मी के असर को कम करने की कोशिश की।