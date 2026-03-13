राजस्थान में फिर संत की संदिग्ध मौत; साध्वी प्रेम बाईसा के बाद महंत पारसनाथ का निधन
पश्चिमी राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा मामले के बाद एक बार फिर संत की रहस्यमयी मौत ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार बाड़मेर जिले के ऐतिहासिक झाक मठ के मठाधीश महंत पारसनाथ महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।
पश्चिमी राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा मामले के बाद एक बार फिर संत की रहस्यमयी मौत ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार बाड़मेर जिले के ऐतिहासिक झाक मठ के मठाधीश महंत पारसनाथ महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह उनका शव मठ परिसर में बने पानी के टांके (कुंड) में तैरता हुआ मिला। 57 वर्षीय महंत की अचानक हुई मौत से मठ के सेवकों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में शोक और चिंता का माहौल है।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मठ के सेवक रोज की तरह पानी लेने के लिए टांके के पास पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुंड के पानी में किसी व्यक्ति का शव तैर रहा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह झाक मठ के मठाधीश महंत पारसनाथ महाराज का शव है। यह दृश्य देखकर सेवक घबरा गए और तुरंत मठ के अन्य लोगों तथा गांव के लोगों को इसकी सूचना दी।
देखते ही देखते घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मठ परिसर में पहुंच गए। इसके बाद महंत के शव को कुंड से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
कुंड के पास मिली पादुका, बढ़ा संदेह
घटनास्थल की स्थिति को देखकर ग्रामीणों ने इस मौत को संदिग्ध बताया है। बताया जा रहा है कि कुंड के पास महंत की पादुका (चप्पल) व्यवस्थित तरीके से रखी हुई मिली है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस घटना को सामान्य हादसा मानने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल की स्थिति देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह केवल दुर्घटना है।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए।
जांच के लिए एफएसएल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एमओबी) की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्रारंभिक जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
मानसिक बीमारी का चल रहा था इलाज
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में मठ से जुड़े लोगों ने बताया कि महंत पारसनाथ पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि पुलिस इस जानकारी को भी जांच के दायरे में रखकर सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
पुलिस का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है।
30 साल से झाक मठ के मठाधीश थे पारसनाथ
मिली जानकारी के अनुसार महंत पारसनाथ महाराज करीब तीन दशक से झाक मठ के मठाधीश थे। उन्होंने लंबे समय तक मठ की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं का संचालन किया। क्षेत्र में उन्हें धार्मिक गुरु के साथ-साथ समाजसेवी और सुधारक के रूप में भी सम्मानित माना जाता था।
स्थानीय लोगों के अनुसार महंत पारसनाथ का स्वभाव सरल और मिलनसार था। वे अक्सर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। यही वजह है कि उनकी अचानक हुई मौत से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
झाक और आसपास के बाटाडू क्षेत्र में लोगों के बीच इस घटना को लेकर गहरी चिंता और दुख का माहौल है। पश्चिमी राजस्थान में संत की एक और संदिग्ध मौत सामने आने से लोगों में कई सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमयी मौत की असल वजह सामने आ सकेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
