राजस्थान में फिर मेहरबान हुआ मानसून; कोटा-बारां में 5 इंच तक बारिश, बांधों के गेट खुले

पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बारां जिले के छीपाबड़ौद में 130 मिमी और कोटा के सुल्तानपुर में 101 मिमी दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भरने लगा है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।

बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत मौसम तंत्र के असर से राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार में लौट आया है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। हाड़ौती से लेकर मेवाड़ और शेखावाटी तक बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी सभी जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि 25 जुलाई तक राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा।

बारिश का सबसे ज्यादा असर हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिला। कोटा और बारां जिले में कई स्थानों पर 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। लगातार बारिश के कारण परवन, कालीसिंध समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश का असर भी राजस्थान की नदियों पर दिखाई दे रहा है। कालीसिंध नदी का पानी बढ़ने पर कालीसिंध बांध का एक गेट 0.10 मीटर खोलकर 426 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

कोटा-बारां में किसानों की बढ़ी चिंता पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बारां जिले के छीपाबड़ौद में 130 मिमी और कोटा के सुल्तानपुर में 101 मिमी दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भरने लगा है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। कई ग्रामीण इलाकों में छोटे पुलों और संपर्क मार्गों पर पानी बहने लगा है।

झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में परवन नदी का जलस्तर करीब 3 फीट बढ़ गया। इससे नदी किनारे स्थित एक छोटा पुल और मंदिर का हिस्सा पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी है।

उदयपुर में सीजन की सबसे तेज बारिश लेकसिटी उदयपुर में बुधवार सुबह करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे तेज बारिश रही। लगातार बारिश से शहर का मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया और झीलों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बारिश के बाद फतेहसागर, पिछोला और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई।

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर जलभराव कोटपूतली-बहरोड़ जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले तीन दिनों में जिले में 94 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही बारिश से जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की सर्विस लेन सहित कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। शहर के मुख्य बाजारों में भी जलभराव देखने को मिला।

राजधानी जयपुर में भी सुबह से घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मंगलवार को जिले के तूंगा और आसपास के क्षेत्रों में करीब 2 इंच तक बारिश दर्ज की गई थी। बारिश के कारण अधिकतम तापमान गिरकर 30.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

कई जिलों में अच्छी बारिश बारिश का असर केवल हाड़ौती तक सीमित नहीं रहा। हनुमानगढ़, बूंदी, अलवर, करौली, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, दौसा, नागौर, टोंक, चूरू, श्रीगंगानगर और भरतपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई।

पाली के सोजत क्षेत्र में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही। चंडावल क्षेत्र में सुकड़ी नदी की सहायक नदी में पानी आने से आसपास के इलाकों का नजारा बदल गया।

अजमेर में करीब 11 दिन बाद मानसून ने जोर पकड़ा और 5.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं जोधपुर में दिनभर बादल छाए रहे और देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने यहां भी 22 से 26 जुलाई के बीच अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। अलवर, सीकर, पिलानी, अजमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सीकर में तापमान करीब 8 डिग्री गिरकर 30.4 डिग्री और अलवर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सबसे गर्म शहर जैसलमेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह रही कि करीब दो सप्ताह बाद प्रदेश के किसी भी शहर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं पहुंचा।

अगले तीन दिन भी जारी रहेगा बारिश का दौर