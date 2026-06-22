राजस्थान में मॉनसून को किसकी नजर लगी? मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने चौंकाया

राजस्थान में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी हैं। बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है, जिसके कारण नमी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। साथ ही हवाओं का रुख भी मॉनसून के अनुकूल नहीं है।

हर साल जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के लोगों की नजरें आसमान पर टिकी रहती हैं। किसान खेतों की मेड़ों को दुरुस्त करते हैं, शहरों में लोग गर्मी से राहत की उम्मीद करते हैं और मौसम विभाग मॉनसून की दस्तक पर नजर बनाए रखता है। इस बार भी उम्मीद थी कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 24 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन मौसम की चाल कुछ अलग रही। अब मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मॉनसून की आधिकारिक एंट्री 28 जून के बाद ही हो पाएगी।

मॉनसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक हालांकि मॉनसून की दस्तक में देरी जरूर हो रही है, लेकिन पिछले दो सप्ताह में हुई प्री-मानसून बारिश ने प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। कई जिलों में लगातार बादल, तेज हवाएं, बिजली चमकने और बारिश का दौर देखने को मिला है। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिला है।

मौसम विभाग ने बताई देरी की वजह जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल राजस्थान में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी हैं। बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है, जिसके कारण नमी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही। साथ ही हवाओं का रुख भी मॉनसून के अनुकूल नहीं है। इन परिस्थितियों के चलते मॉनसून पूर्वी भारत में ही ठहरा हुआ है और राजस्थान तक उसकी प्रगति धीमी पड़ गई है।

28 जून के बाद बन सकती है स्थिति मौसम विभाग का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो 28 जून के बाद मॉनसून प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। यह देरी भले ही सामान्य लोगों के लिए चिंता का विषय हो, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून के आगमन में कुछ दिनों की देरी का मतलब यह नहीं है कि पूरे सीजन में बारिश कम होगी।

किसानों की उम्मीदें बारिश से जुड़ी उधर, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसान लगातार आसमान की ओर देख रहे हैं। खरीफ फसलों की बुवाई का समय नजदीक है और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। कई किसानों ने खेतों की तैयारी पूरी कर ली है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि मॉनसून जल्द पहुंचे ताकि खेती का काम समय पर शुरू हो सके। हालांकि प्री-मानसून बारिश ने मिट्टी में नमी बढ़ा दी है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है।

जयपुर में सुहाना हुआ मौसम राजधानी जयपुर में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 3.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान शहर में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

सीकर और झुंझुनूं में अच्छी बरसात राजस्थान के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में सीकर जिले में सबसे अधिक 49 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं झुंझुनूं में 34 मिलीमीटर वर्षा हुई। इन इलाकों में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। तपती सड़कों पर ठंडक महसूस की गई और लोगों को उमस तथा लू से राहत मिली।

बदलते मौसम ने बढ़ाई चिंता पिछले कुछ वर्षों में मौसम के बदलते पैटर्न ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं। कभी बारिश देर से आती है तो कभी कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है। ऐसे में इस बार मॉनसून की देरी को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।