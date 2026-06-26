राजस्थान में घर लौटने की उम्मीद में मंत्रियों के दरवाजे खटखटाते कर्मचारी; छुट्टी के दिन भी ट्रांसफर की आस लिए पहुंचे
सुबह नौ बजे से ही मंत्रियों के बंगलों पर कर्मचारियों और उनके परिजनों का पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर तक लंबी कतारें लग गईं। सबसे अधिक भीड़ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर दिखाई दी, जहां अलग-अलग जिलों से आए कर्मचारी अपनी-अपनी अर्जियां लेकर पहुंचे।
राजस्थान में शनिवार जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि मुहर्रम की सरकारी छुट्टी के दिन भी सत्ता के गलियारों में उम्मीदों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सरकारी दफ्तर बंद थे, लेकिन मंत्रियों के सरकारी आवास लोगों से भरे हुए थे। कोई हाथ में तबादले की अर्जी लिए खड़ा था, तो कोई अपने परिवार की मजबूरियों का ब्योरा लेकर मंत्री से मिलने की बारी का इंतजार कर रहा था। यह भीड़ सिर्फ ट्रांसफर की नहीं थी, बल्कि अपने घर लौटने, अपनों के करीब रहने और वर्षों से चली आ रही परेशानियों से राहत पाने की उम्मीद की भी थी।
सुबह से दोपहर तक लगी रही भीड़
सुबह नौ बजे से ही मंत्रियों के बंगलों पर कर्मचारियों और उनके परिजनों का पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर तक लंबी कतारें लग गईं। सबसे अधिक भीड़ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर दिखाई दी, जहां अलग-अलग जिलों से आए कर्मचारी अपनी-अपनी अर्जियां लेकर पहुंचे। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के आवासों पर भी पूरे दिन लोगों का आना-जाना लगा रहा।
हर अर्जी के पीछे एक परिवार की कहानी
इन कतारों में सिर्फ कर्मचारी नहीं थे। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ पहुंचीं, कुछ बुजुर्ग माता-पिता अपने बेटे या बेटी के तबादले की उम्मीद लेकर आए थे। किसी की परेशानी परिवार से वर्षों की दूरी थी तो कोई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने शहर लौटना चाहता था। हर अर्जी के पीछे एक सरकारी फाइल नहीं, बल्कि एक परिवार की कहानी जुड़ी हुई थी।
मंत्रियों ने सुनी कर्मचारियों की पीड़ा
मंत्रियों ने भी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार तबादलों में सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों को नहीं, बल्कि मानवीय परिस्थितियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग कर्मचारी, एकल महिला, विधवा, लंबे समय से घर से दूर कार्यरत कार्मिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया गया।
प्राथमिकता में होंगे जरूरतमंद कर्मचारी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने कर्मचारियों की इस भावना को समझते हुए बैन हटाने का फैसला लिया है। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि उनके विभागों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी भी अपनी अर्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर संबंधित मंत्रियों तक भेजी जा रही है ताकि जरूरतमंद कर्मचारियों को राहत मिल सके।
5 जुलाई तक खुला रहेगा मौका
दरअसल, राज्य सरकार ने करीब सात दिन पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी थी। यह छूट 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने 16 दिनों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया खोलते हुए स्पष्ट किया है कि एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क, फेफड़े तथा किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी
किन कर्मचारियों पर लागू होंगे आदेश
यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, थर्ड ग्रेड शिक्षकों और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है।
सिर्फ ट्रांसफर नहीं, घर लौटने की उम्मीद
सरकारी तबादलों को अक्सर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इस बार मंत्रियों के बंगलों पर उमड़ी भीड़ ने यह बता दिया कि एक तबादला सिर्फ कार्यस्थल बदलने का मामला नहीं होता। कई परिवारों के लिए यह वर्षों की दूरी खत्म करने, बीमार माता-पिता के पास लौटने, बच्चों की पढ़ाई संभालने और जीवन को थोड़ा आसान बनाने की उम्मीद भी होता है। छुट्टी के दिन सत्ता के दरवाजों पर लगी यह भीड़ दरअसल उसी उम्मीद का सबसे जीवंत दृश्य बन गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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