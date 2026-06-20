राजस्थान में 178 RAS अफसरों के तबादले; कई बड़े नामों पर चली तबादले की गाज

प्रशासनिक फेरबदल के इस महाकुंभ में बीज निगम का घूसकांड भी मुख्य केंद्र में रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों की तपिश सीधे बीज निगम की एमडी विनीता सिंह तक पहुंची। उन्हें महज सवा महीने पहले ही निगम की कमान सौंपी गई थी

राजस्थान की प्रशासनिक गलियारों में आधी रात को हुए बड़े बदलावों की गूंज आज सुबह हर तरफ सुनाई दे रही है। राज्य सरकार ने एक साथ 178 आरएएस अधिकारियों की सूचियां जारी कर प्रशासन के चेहरे पूरी तरह बदल दिए हैं। यह कोई सामान्य फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अधिकारियों के निजी संघर्ष, घोटालों की छाया और सियासी समीकरणों की एक लंबी दास्तान छिपी है।

पिंकी मीणा का वर्षों का लंबा वनवास सबसे चौंकाने वाला और चर्चा का विषय पिंकी मीणा का नाम है। साढ़े पांच साल का लंबा इंतजार, अदालती चक्कर और सस्पेंशन का दंश झेलने के बाद आखिरकार उनके नाम के आगे पोस्टिंग शब्द जुड़ ही गया। हाईवे घूसकांड के आरोपों में घिरीं पिंकी के लिए यह लंबा वक्त किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। अब उन्हें सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग में सहायक निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। यह नियुक्ति न केवल उनके करियर के लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि उन साढ़े पांच सालों की खामोशी को तोड़ने वाला कदम भी है, जो किसी अधिकारी के लिए गुमनामी के अंधेरे के समान होते हैं।

बीज निगम घूसकांड और विनीता सिंह का कार्यकाल प्रशासनिक फेरबदल के इस महाकुंभ में बीज निगम का घूसकांड भी मुख्य केंद्र में रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों की तपिश सीधे बीज निगम की एमडी विनीता सिंह तक पहुंची। उन्हें महज सवा महीने पहले ही निगम की कमान सौंपी गई थी, लेकिन घूसकांड के विवादों ने उनके कार्यकाल को समय से पहले ही खत्म कर दिया। अब वे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की नई सीईओ होंगी। उनकी जगह गौरव चतुर्वेदी को निगम की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके कंधों पर अब निगम की बिगड़ी हुई साख को वापस लाने का कठिन दारोमदार है।

राजनीतिक गलियारों की नई बिसात राजनीतिक गलियारों की हलचल भी इस सूची में साफ देखी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की निजी सचिव शिवाक्षी खांडल का तबादला किया जाना सत्ता और विपक्ष के बीच के प्रशासनिक तालमेल में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसी तरह, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लिए आरएएस विभु कौशिक का नाम लंबे समय से प्राथमिकता पर था। आखिरकार, कई सिफारिशों और खींचतान के बाद कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री का विशिष्ट सहायक बना दिया गया है। कौशिक का अपना एक विवादित इतिहास रहा है, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के दौरान उनका नाम सुर्खियों में था, लेकिन अब वे नई सियासी भूमिका में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं।

प्रशासनिक फैसलों की उलझी हुई कड़ियां इस सूची की गहराई में जाएं तो कई दिलचस्प मामले भी सामने आते हैं। मोहम्मद ताहिर का मामला तो प्रशासनिक फाइलों के बीच एक पहेली बन गया है। उनका तबादला करीब नौ महीने पहले किया गया था, जिसे अब सरकार ने निरस्त कर दिया है। इतनी लंबी अवधि के बाद किसी आदेश को वापस लेना प्रशासन की कार्यप्रणाली में उलझाव को दर्शाता है। ठीक इसी तरह, चार अन्य अधिकारियों के तबादले भी सवा महीने बाद रद्द कर दिए गए, जो यह बताता है कि सरकार अपने फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हुई है।

विश्वविद्यालयों में नए चेहरों की दस्तक इन तबादलों में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रारों की नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से लेकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के नजरिए से देखे जा रहे हैं।