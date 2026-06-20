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राजस्थान में 178 RAS अफसरों के तबादले; कई बड़े नामों पर चली तबादले की गाज

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशासनिक फेरबदल के इस महाकुंभ में बीज निगम का घूसकांड भी मुख्य केंद्र में रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों की तपिश सीधे बीज निगम की एमडी विनीता सिंह तक पहुंची। उन्हें महज सवा महीने पहले ही निगम की कमान सौंपी गई थी

राजस्थान में 178 RAS अफसरों के तबादले; कई बड़े नामों पर चली तबादले की गाज

राजस्थान की प्रशासनिक गलियारों में आधी रात को हुए बड़े बदलावों की गूंज आज सुबह हर तरफ सुनाई दे रही है। राज्य सरकार ने एक साथ 178 आरएएस अधिकारियों की सूचियां जारी कर प्रशासन के चेहरे पूरी तरह बदल दिए हैं। यह कोई सामान्य फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अधिकारियों के निजी संघर्ष, घोटालों की छाया और सियासी समीकरणों की एक लंबी दास्तान छिपी है।

पिंकी मीणा का वर्षों का लंबा वनवास

सबसे चौंकाने वाला और चर्चा का विषय पिंकी मीणा का नाम है। साढ़े पांच साल का लंबा इंतजार, अदालती चक्कर और सस्पेंशन का दंश झेलने के बाद आखिरकार उनके नाम के आगे पोस्टिंग शब्द जुड़ ही गया। हाईवे घूसकांड के आरोपों में घिरीं पिंकी के लिए यह लंबा वक्त किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। अब उन्हें सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग में सहायक निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। यह नियुक्ति न केवल उनके करियर के लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि उन साढ़े पांच सालों की खामोशी को तोड़ने वाला कदम भी है, जो किसी अधिकारी के लिए गुमनामी के अंधेरे के समान होते हैं।

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बीज निगम घूसकांड और विनीता सिंह का कार्यकाल

प्रशासनिक फेरबदल के इस महाकुंभ में बीज निगम का घूसकांड भी मुख्य केंद्र में रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों की तपिश सीधे बीज निगम की एमडी विनीता सिंह तक पहुंची। उन्हें महज सवा महीने पहले ही निगम की कमान सौंपी गई थी, लेकिन घूसकांड के विवादों ने उनके कार्यकाल को समय से पहले ही खत्म कर दिया। अब वे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की नई सीईओ होंगी। उनकी जगह गौरव चतुर्वेदी को निगम की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके कंधों पर अब निगम की बिगड़ी हुई साख को वापस लाने का कठिन दारोमदार है।

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राजनीतिक गलियारों की नई बिसात

राजनीतिक गलियारों की हलचल भी इस सूची में साफ देखी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की निजी सचिव शिवाक्षी खांडल का तबादला किया जाना सत्ता और विपक्ष के बीच के प्रशासनिक तालमेल में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसी तरह, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लिए आरएएस विभु कौशिक का नाम लंबे समय से प्राथमिकता पर था। आखिरकार, कई सिफारिशों और खींचतान के बाद कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री का विशिष्ट सहायक बना दिया गया है। कौशिक का अपना एक विवादित इतिहास रहा है, मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के दौरान उनका नाम सुर्खियों में था, लेकिन अब वे नई सियासी भूमिका में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं।

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प्रशासनिक फैसलों की उलझी हुई कड़ियां

इस सूची की गहराई में जाएं तो कई दिलचस्प मामले भी सामने आते हैं। मोहम्मद ताहिर का मामला तो प्रशासनिक फाइलों के बीच एक पहेली बन गया है। उनका तबादला करीब नौ महीने पहले किया गया था, जिसे अब सरकार ने निरस्त कर दिया है। इतनी लंबी अवधि के बाद किसी आदेश को वापस लेना प्रशासन की कार्यप्रणाली में उलझाव को दर्शाता है। ठीक इसी तरह, चार अन्य अधिकारियों के तबादले भी सवा महीने बाद रद्द कर दिए गए, जो यह बताता है कि सरकार अपने फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हुई है।

विश्वविद्यालयों में नए चेहरों की दस्तक

इन तबादलों में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रारों की नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से लेकर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के नजरिए से देखे जा रहे हैं।

बदलावों के पीछे की असल हकीकत

कुल मिलाकर, 178 अधिकारियों का यह तबादला महज फाइलों का आदान-प्रदान नहीं है। यह किसी के लिए वर्षों के वनवास का अंत है, तो किसी के लिए नई जिम्मेदारी का दबाव। यह उन अधिकारियों की कहानी है जो कभी सिस्टम का हिस्सा बनकर दौड़ रहे थे, तो कभी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दांव-पेच के बीच अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। आधी रात के उन आदेशों ने न केवल सरकारी विभागों के कार्यस्थल बदले हैं, बल्कि कई अधिकारियों की व्यक्तिगत और पेशेवर नियति को भी एक नई दिशा दी है। अब देखना यह होगा कि बदले हुए चेहरों के साथ सरकार का यह नया प्रशासनिक तंत्र जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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