राजस्थान में दो दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट; कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 जुलाई को लगभग पूरे राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जुलाई को प्रदेशभर में अच्छी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे में पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल राज्य में मानसून सक्रिय बना हुआ है और बारिश के लिए सभी मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति (नॉर्मल पोजीशन) पर बनी हुई है, जो बीकानेर, टोंक, गुना और दमोह से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हुआ है। इन दोनों सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में व्यापक बारिश होने की संभावना है।

पूरे प्रदेश में होगी बारिश, दक्षिणी राजस्थान पर रहेगा ज्यादा असर मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 जुलाई को लगभग पूरे राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा सहित कई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है।

नदियों और बांधों के जलस्तर पर रहेगी नजर लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में पहले से अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

किसानों के लिए राहत, खरीफ फसलों को मिलेगा फायदा मानसून की सक्रियता किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों से जिन इलाकों में बारिश की कमी महसूस की जा रही थी, वहां अब अच्छी वर्षा होने से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार होने वाली बारिश से सोयाबीन, मक्का, बाजरा, उड़द और मूंग जैसी फसलों की बढ़वार बेहतर होगी।

इन क्षेत्रों में बरतें सावधानी मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। नदी, नाले और रपटों को पार करने का प्रयास न करें। बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।