राजस्थान में चौंकाने वाला मौसम अपडेट: 40°C से नीचे लुढ़का पारा, 29 जिलों में अलर्ट जारी

प्री-मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 38.8, बीकानेर में 38.2 और श्रीगंगानगर में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर दौसा रहा

राजस्थान में लगातार सक्रिय हो रहे मौसम तंत्रों के कारण प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में गुरुवार से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से अगले तीन दिनों तक दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है। बदलते मौसम के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, 21 जून तक इस सिस्टम का प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, कई जिलों में तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

राज्य में इस बार मानसून के सामान्य समय से कुछ देरी से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके 25 जून के बाद ही राज्य में पहुंचने की संभावना है।

मानसून की वर्तमान स्थिति मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अरब सागर शाखा महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों से होकर तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ सीमा के नजदीक तक पहुंच चुकी है। वहीं बंगाल की खाड़ी शाखा बिहार, झारखंड और ओडिशा के मध्य भागों तक सक्रिय है। विभाग का अनुमान है कि मानसून को आगे बढ़ने में अभी चार से पांच दिन और लग सकते हैं, जिसके बाद राजस्थान की ओर इसकी प्रगति तेज हो सकती है।

तापमान में आई गिरावट प्री-मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 38.8, बीकानेर में 38.2 और श्रीगंगानगर में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर दौसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जयपुर में सुहावना रहा मौसम राजधानी जयपुर में बुधवार को दिनभर मौसम साफ रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना रहा। दिन में धूप और हल्की उमस महसूस की गई। शहर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उदयपुर में बारिश, गांवों में झमाझम बरसे बादल उदयपुर जिले में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। शहर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जबकि मावली क्षेत्र के खेमली, चंदेसरा, सांगवा और विजनवास गांवों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह खेरवाड़ा और आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई। उदयपुर का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

कोटा में बारिश से राहत, जोधपुर में बढ़ी उमस कोटा में बुधवार सुबह हुई बारिश के बाद दिनभर बादल छाए रहे, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 38.3 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जोधपुर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है।