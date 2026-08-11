Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में भी तो यही हुआ था, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस को दिया कुमारी का जवाब

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।

राजस्थान में भी तो यही हुआ था, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस को दिया कुमारी का जवाब
दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए अलग-अलग राज्यों में होने वाली घटनाओं को लेकर जमकर हंगामा करती है, लेकिन जहां उसकी सरकार होती है, वहां ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेती है। दिया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान के लिए भी बेहद गंभीर रहा है और कांग्रेस शासन के दौरान लगातार कई पेपर लीक के मामले सामने आए थे।

दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान करीब 19-20 पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं। उस समय भाजपा ने लगातार सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, तब पार्टी ने पेपर लीक के मामलों पर आवाज क्यों नहीं उठाई?

‘राजस्थान में पेपर लीक होते रहे, कांग्रेस चुप रही’

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में बार-बार पेपर लीक हुए। भाजपा ने उस समय इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई और लगातार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि अब जब दूसरे राज्यों में छात्रों से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस उन्हें राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। दिया कुमारी के मुताबिक, कांग्रेस का रवैया मुद्दे और सरकार के हिसाब से बदल जाता है।

उन्होंने कहा, ‘राजस्थान में जब उनकी सरकार थी और पेपर लीक हो रहे थे, तब वे चुप रहे। हम सड़कों पर उतरे और बार-बार इस मुद्दे को उठाया। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में अपराधियों की शामत; 20 दिन में 1,624 हार्डकोर अपराधी दबोचे

दिल्ली में हंगामा, झारखंड पर चुप्पी का आरोप

दिया कुमारी ने दिल्ली की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना को लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, लेकिन झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर पार्टी की ओर से कोई वैसी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल में कोई गलती या गड़बड़ी होती है तो राजनीतिक दलों को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार में आपकी पार्टी सत्ता में है और वहां कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो आप बोलने से क्यों बच रहे हैं?

ये भी पढ़ें:राजस्थान में 183 RAS अफसरों के तबादले; CM के OSD योगेश श्रीवास्तव भी बदले

‘जनता सब देख रही है’

दिया कुमारी ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता राजनीतिक दलों के इस रवैये को देख रही है और अब लोग समझ रहे हैं कि कौन किसी मुद्दे को वास्तविक चिंता के तौर पर उठा रहा है और कौन राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला सामने आता है तो उस पर निष्पक्ष तरीके से बात होनी चाहिए। यदि पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:कभी फर्जी पुलिसकर्मी तो कभी RTU प्रोफेसर; जयपुर में दबोचा बहुरूपिया ठग

‘सरकार आपकी हो तो भी आवाज उठाइए’

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि यदि सत्ता में रहने वाली सरकार से कोई गलती होती है तो विपक्ष के साथ-साथ उस पार्टी के नेताओं को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए।

दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। किसी घटना पर सरकार की गलती हो तो सवाल उठना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो। उनके मुताबिक, छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय गंभीरता से उठाया जाना चाहिए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan BJP Rajasthan Jharkhand News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।