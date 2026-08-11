राजस्थान में भी तो यही हुआ था, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस को दिया कुमारी का जवाब

दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।

दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए अलग-अलग राज्यों में होने वाली घटनाओं को लेकर जमकर हंगामा करती है, लेकिन जहां उसकी सरकार होती है, वहां ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेती है। दिया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान के लिए भी बेहद गंभीर रहा है और कांग्रेस शासन के दौरान लगातार कई पेपर लीक के मामले सामने आए थे।

दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान करीब 19-20 पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं। उस समय भाजपा ने लगातार सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, तब पार्टी ने पेपर लीक के मामलों पर आवाज क्यों नहीं उठाई?

‘राजस्थान में पेपर लीक होते रहे, कांग्रेस चुप रही’ डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में बार-बार पेपर लीक हुए। भाजपा ने उस समय इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई और लगातार विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि अब जब दूसरे राज्यों में छात्रों से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस उन्हें राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। दिया कुमारी के मुताबिक, कांग्रेस का रवैया मुद्दे और सरकार के हिसाब से बदल जाता है।

उन्होंने कहा, ‘राजस्थान में जब उनकी सरकार थी और पेपर लीक हो रहे थे, तब वे चुप रहे। हम सड़कों पर उतरे और बार-बार इस मुद्दे को उठाया। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा।

दिल्ली में हंगामा, झारखंड पर चुप्पी का आरोप दिया कुमारी ने दिल्ली की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना को लेकर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, लेकिन झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर पार्टी की ओर से कोई वैसी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर किसी सरकार के कार्यकाल में कोई गलती या गड़बड़ी होती है तो राजनीतिक दलों को सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार में आपकी पार्टी सत्ता में है और वहां कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो आप बोलने से क्यों बच रहे हैं?

‘जनता सब देख रही है’ दिया कुमारी ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता राजनीतिक दलों के इस रवैये को देख रही है और अब लोग समझ रहे हैं कि कौन किसी मुद्दे को वास्तविक चिंता के तौर पर उठा रहा है और कौन राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला सामने आता है तो उस पर निष्पक्ष तरीके से बात होनी चाहिए। यदि पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘सरकार आपकी हो तो भी आवाज उठाइए’ डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि यदि सत्ता में रहने वाली सरकार से कोई गलती होती है तो विपक्ष के साथ-साथ उस पार्टी के नेताओं को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए।

दिया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के रवैये को गलत बताते हुए कहा कि एक ही तरह की घटनाओं पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपनाना उचित नहीं है।