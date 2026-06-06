राजस्थान में बारिश-ओलों से पारा लुढ़का,कई शहरों का तापमान 35°C से नीचे

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों ने जून की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज बदल दिया है। राज्य के कई जिलों में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों ने जून की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज बदल दिया है। राज्य के कई जिलों में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, राहत का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। विभाग ने 8 जून से पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने और हीटवेव चलने की चेतावनी दी है।

पिछले दो दिनों के दौरान बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं और बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है।

मौसम विभाग के अनुसार करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।

शाहपुरा में सबसे ज्यादा बारिश बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर यानी करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अजमेर में 45 मिलीमीटर वर्षा हुई। बूंदी के नैनवां, भीलवाड़ा के कछोला और भरतपुर के बयाना में 34-34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और भरतपुर के वैर में 31-31 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

शुक्रवार दोपहर बाद बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मौसम अचानक बदला। घने बादल छाने के साथ तेज धूलभरी आंधी चली और कई स्थानों पर बारिश हुई। चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई।

जैसलमेर सबसे गर्म बारिश और तापमान में गिरावट के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके अभी भी गर्म बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 41.5 डिग्री, बाड़मेर में 40.8 डिग्री, जोधपुर में 39.5 डिग्री और बीकानेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

वहीं जालौर, चूरू और पाली में 38 डिग्री, हनुमानगढ़ में 37.5 डिग्री, पिलानी में 37.2 डिग्री तथा उदयपुर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

प्रमुख शहरों में ऐसा रहा मौसम राजधानी जयपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन तक हल्की बारिश और सुहावने मौसम की संभावना जताई है।

कोटा में गुरुवार रात हुई बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

सीकर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में करीब 5 डिग्री कम रहा। जोधपुर में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री और न्यूनतम 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अलवर में दिनभर बादल छाए रहने से तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचा। जिले में रविवार तक तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी है। उदयपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अजमेर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।