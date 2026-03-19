राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अधिकारियों के तबादले

राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस सूची में कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है

राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असर देखने को मिलेगा।

सबसे अहम बदलावों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक गुप्ता को शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाकर यूडीएच प्रमुख सचिव और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल, अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव किया गया है। सीएम के एसीएस अखिल अरोड़ा से जलदाय विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है, जिससे विभागीय जिम्मेदारियों में पुनर्संतुलन किया गया है।

अपर्णा अरोड़ा को खान विभाग, श्रेया गुहा का तबादला आईएएस अपर्णा अरोड़ा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हटाकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग का एसीएस बनाया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस श्रेया गुहा को हटाकर एचसीएम रीपा महानिदेशक और आरएफसी के प्रबंध निदेशक का पद दिया गया है।

प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त जिम्मेदारी एसीएस प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के साथ-साथ युवा एवं खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि उनसे पर्यटन, पुरातत्व विभाग और आमेर विकास प्राधिकरण का चार्ज वापस ले लिया गया है।

शिक्षा और जलदाय विभाग में बदलाव राजेश यादव को एचसीएम रीपा से स्थानांतरित कर स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं हेमंत गेरा को राजस्व मंडल अध्यक्ष पद से हटाकर जलदाय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नीरज के पवन का तबादला, खेल राजनीति से जोड़कर चर्चा खेल विभाग के सचिव नीरज के पवन को इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। उनके इस तबादले को खेल विभाग और क्रिकेट से जुड़ी सियासत के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

पीसी किशन को मिली पोस्टिंग सेंट्रल डेपुटेशन से लौटने के बाद लंबे समय से एपीओ चल रहे पूर्ण चंद किशन को आखिरकार पोस्टिंग दी गई है। उन्हें श्रम एवं कारखाना विभाग का सचिव और स्वास्थ्य सेवाएं ईसीएस का सचिव बनाया गया है। वे 29 दिसंबर 2025 से एपीओ चल रहे थे।

आरती डोगरा को ऊर्जा विभाग की पूरी जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस आरती डोगरा को ऊर्जा क्षेत्र की पूरी कमान सौंप दी गई है। वे अब तीनों डिस्कॉम की अध्यक्ष के साथ ऊर्जा विभाग की सचिव और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की अध्यक्ष भी होंगी।

जयपुर संभाग में नया आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वी. सरवन कुमार को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है। वहीं मौजूदा आयुक्त पूनम का तबादला महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव पद पर किया गया है।

आईपीएस तबादलों में भी बड़ा फेरबदल सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं। चूनाराम जाट को एसपी बाड़मेर, संजीव नैन को डीसीपी क्राइम जयपुर, और योगेश गोयल को डीसीपी ट्रैफिक जयपुर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा हनुमान प्रसाद मीणा को एसपी जयपुर ग्रामीण, कविंद्र सिंह सागर को एसपी झुंझुनूं, पीयूष दीक्षित को एसपी सवाई माधोपुर और ज्येष्ठा मैत्रेयी को भी सवाई माधोपुर का एसपी बनाया गया है। निश्चय प्रसाद एम को एसपी चूरू के पद पर लगाया गया है।