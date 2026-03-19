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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अधिकारियों के तबादले

Mar 19, 2026 11:37 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस सूची में कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 IAS और 9 IPS अधिकारियों के तबादले

राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असर देखने को मिलेगा।

सबसे अहम बदलावों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक गुप्ता को शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाकर यूडीएच प्रमुख सचिव और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल, अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव किया गया है। सीएम के एसीएस अखिल अरोड़ा से जलदाय विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है, जिससे विभागीय जिम्मेदारियों में पुनर्संतुलन किया गया है।

अपर्णा अरोड़ा को खान विभाग, श्रेया गुहा का तबादला

आईएएस अपर्णा अरोड़ा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हटाकर खान एवं पेट्रोलियम विभाग का एसीएस बनाया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की एसीएस श्रेया गुहा को हटाकर एचसीएम रीपा महानिदेशक और आरएफसी के प्रबंध निदेशक का पद दिया गया है।

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प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त जिम्मेदारी

एसीएस प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के साथ-साथ युवा एवं खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि उनसे पर्यटन, पुरातत्व विभाग और आमेर विकास प्राधिकरण का चार्ज वापस ले लिया गया है।

शिक्षा और जलदाय विभाग में बदलाव

राजेश यादव को एचसीएम रीपा से स्थानांतरित कर स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं हेमंत गेरा को राजस्व मंडल अध्यक्ष पद से हटाकर जलदाय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नीरज के पवन का तबादला, खेल राजनीति से जोड़कर चर्चा

खेल विभाग के सचिव नीरज के पवन को इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। उनके इस तबादले को खेल विभाग और क्रिकेट से जुड़ी सियासत के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

पीसी किशन को मिली पोस्टिंग

सेंट्रल डेपुटेशन से लौटने के बाद लंबे समय से एपीओ चल रहे पूर्ण चंद किशन को आखिरकार पोस्टिंग दी गई है। उन्हें श्रम एवं कारखाना विभाग का सचिव और स्वास्थ्य सेवाएं ईसीएस का सचिव बनाया गया है। वे 29 दिसंबर 2025 से एपीओ चल रहे थे।

आरती डोगरा को ऊर्जा विभाग की पूरी जिम्मेदारी

वरिष्ठ आईएएस आरती डोगरा को ऊर्जा क्षेत्र की पूरी कमान सौंप दी गई है। वे अब तीनों डिस्कॉम की अध्यक्ष के साथ ऊर्जा विभाग की सचिव और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की अध्यक्ष भी होंगी।

जयपुर संभाग में नया आयुक्त

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वी. सरवन कुमार को जयपुर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है। वहीं मौजूदा आयुक्त पूनम का तबादला महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव पद पर किया गया है।

आईपीएस तबादलों में भी बड़ा फेरबदल

सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं। चूनाराम जाट को एसपी बाड़मेर, संजीव नैन को डीसीपी क्राइम जयपुर, और योगेश गोयल को डीसीपी ट्रैफिक जयपुर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा हनुमान प्रसाद मीणा को एसपी जयपुर ग्रामीण, कविंद्र सिंह सागर को एसपी झुंझुनूं, पीयूष दीक्षित को एसपी सवाई माधोपुर और ज्येष्ठा मैत्रेयी को भी सवाई माधोपुर का एसपी बनाया गया है। निश्चय प्रसाद एम को एसपी चूरू के पद पर लगाया गया है।

6 दिन में ही रद्द हुए 5 आईपीएस तबादले

चौंकाने वाली बात यह रही कि 13 मार्च को किए गए 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले महज 6 दिन में ही रद्द कर दिए गए। इनमें राममूर्ति जोशी, सुधीर जोशी, नरेंद्र सिंह, ज्ञानचंद यादव और लोकेश सोनवाल के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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