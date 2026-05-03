राजस्थान में अगले कुछ दिनों आंधी-बारिश की संभावना, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कल इन इलाकों में बरसेंगे बदरा
मौसम विभाग ने बताया है कि एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिससे 4 मई को बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों में गरज के साथ बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिन गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही दिन का तापमान सामान्य रहने की उम्मीद भी जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले हफ्ते राज्य के कुछ हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस दौरान राज्य के ज्यादात्तर हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहने की उम्मीद है। जिससे फिलहाल प्रदेशवासियों को लू के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार सुबह जयपुर और सीकर सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली। प्रदेशवासियों के लिए राहत की बात यही है कि झुलसाने वाली गर्मी के बीच कुदरत समय-समय पर राहत की बौछारें बरसा रही है। शनिवार रात करीब 8 बजे के बाद से जयपुर के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई थी। अचानक हुई इस बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और मौसम खुशनुमा हो गया। इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी का दौर भी चला।
शनिवार को कहां कितना तापमान?
शनिवार को जैसलमेर और फलोदी 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहे, जबकि बाड़मेर में पारा 44.3 डिग्री दर्ज किया गया। अन्य शहरों में बीकानेर (43.5 डिग्री सेल्सियस), चित्तौड़गढ़ (43.2 डिग्री सेल्सियस), गंगानगर (42.8 डिग्री सेल्सियस), पिलानी (42.7 डिग्री सेल्सियस), जोधपुर (42.6 डिग्री सेल्सियस) और चूरू (41.6 डिग्री सेल्सियस) में भी भारी तपिश रही।
पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव
मौसम विभाग ने बताया है कि एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है, जिससे 4 मई को बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजनों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कटी हुई फसल और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि आंधी के साथ अचानक तेज बारिश होने की भी आशंका है।
21 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन जिलों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।
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