राजस्थान में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट, क्या राहत की फुहारों से भीगेगा प्रदेश?

हर जगह तस्वीरें इतनी खुशगवार नहीं हैं। अलवर की सड़कों पर आज भी उमस और गर्मी का असर साफ झलक रहा है। कल यहां का पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया।

भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रही राजस्थान की धरती पर शनिवार का दिन एक अजीब सी कशमकश लेकर आया है। एक तरफ सूरज की तल्ख किरणें अभी भी लोगों के पसीने छुड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में उमड़ते बादल राहत की फुहारें लाने का वादा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गर्मी से बेहाल आमजन की नजरें आसमान पर टिकी हैं और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है।

बूंदी में बारिश से आई नई उमंग बूंदी से आई खबरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। बीते चौबीस घंटों में वहां के रायथल और हिंडौली इलाकों में जब एक इंच से ज्यादा बरसात हुई, तो खेतों में खड़ी फसलें और प्यासी जमीन ने जैसे लंबी सांस ली। बूंदी के आम निवासी जो पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप में घरों में कैद थे, बारिश के होते ही गलियों में निकल आए। बच्चों की खिलखिलाहट और बारिश में भीगने की मस्ती ने यह साफ कर दिया कि राजस्थान के लोगों के लिए यह सिर्फ पानी की कुछ बूंदें नहीं, बल्कि जिंदगी की नई उमंग है।

उदयपुर और अजमेर को मिली राहत अजमेर और उदयपुर की बात करें तो वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कल शाम और आज सुबह जब उदयपुर की लेकसिटी में तेज हवाएं चलीं और बूंदों ने दस्तक दी, तो शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से एक लंबी राहत मिली। जिन लोगों ने आज सुबह काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रखा है, वे ठंडी हवा के झोंके महसूस कर उन्हें किसी वरदान से कम नहीं मान रहे हैं। अजमेर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बूंदाबांदी ने वहां के निवासियों को सुकून का अहसास कराया है।

अलवर की तपती दोपहर और संघर्ष हालांकि, हर जगह तस्वीरें इतनी खुशगवार नहीं हैं। अलवर की सड़कों पर आज भी उमस और गर्मी का असर साफ झलक रहा है। कल यहां का पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। आज भी वहां की गलियों में लोग घरों के भीतर कूलर और पंखों के सामने ठंडी हवा के लिए तरस रहे हैं। अलवर के निवासियों की आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि कब ये बादल उनकी तरफ रुख करेंगे और कब उन्हें इस भीषण गर्मी से आजादी मिलेगी।

राजधानी में उमस और बादलों की लुका-छिपी राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां का मौसम अभी भी लुका-छिपी खेल रहा है। कल तापमान में दो डिग्री की गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच उमस ने अपना असर कम नहीं होने दिया है। लोग आज सुबह से ही आसमान की ओर देखते हुए यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब शहर में झमाझम बारिश होगी।

कोटा में बारिश का खुशनुमा अहसास कोटा में बीते दिन हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। झमाझम बारिश से वहां के तापमान में गिरावट आई है, जिससे कोटा वासियों के चेहरे पर राहत की लकीरें देखी जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से शनिवार के लिए जारी यलो अलर्ट ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। 23 जून तक रहने वाले इस प्री-मानसून के दौर को लेकर हर कोई सतर्क भी है और उत्साहित भी।