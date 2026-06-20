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राजस्थान में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट, क्या राहत की फुहारों से भीगेगा प्रदेश?

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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हर जगह तस्वीरें इतनी खुशगवार नहीं हैं। अलवर की सड़कों पर आज भी उमस और गर्मी का असर साफ झलक रहा है। कल यहां का पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। 

राजस्थान में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट, क्या राहत की फुहारों से भीगेगा प्रदेश?

भीषण गर्मी और उमस की मार झेल रही राजस्थान की धरती पर शनिवार का दिन एक अजीब सी कशमकश लेकर आया है। एक तरफ सूरज की तल्ख किरणें अभी भी लोगों के पसीने छुड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में उमड़ते बादल राहत की फुहारें लाने का वादा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गर्मी से बेहाल आमजन की नजरें आसमान पर टिकी हैं और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है।

बूंदी में बारिश से आई नई उमंग

बूंदी से आई खबरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। बीते चौबीस घंटों में वहां के रायथल और हिंडौली इलाकों में जब एक इंच से ज्यादा बरसात हुई, तो खेतों में खड़ी फसलें और प्यासी जमीन ने जैसे लंबी सांस ली। बूंदी के आम निवासी जो पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप में घरों में कैद थे, बारिश के होते ही गलियों में निकल आए। बच्चों की खिलखिलाहट और बारिश में भीगने की मस्ती ने यह साफ कर दिया कि राजस्थान के लोगों के लिए यह सिर्फ पानी की कुछ बूंदें नहीं, बल्कि जिंदगी की नई उमंग है।

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उदयपुर और अजमेर को मिली राहत

अजमेर और उदयपुर की बात करें तो वहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कल शाम और आज सुबह जब उदयपुर की लेकसिटी में तेज हवाएं चलीं और बूंदों ने दस्तक दी, तो शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से एक लंबी राहत मिली। जिन लोगों ने आज सुबह काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रखा है, वे ठंडी हवा के झोंके महसूस कर उन्हें किसी वरदान से कम नहीं मान रहे हैं। अजमेर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बूंदाबांदी ने वहां के निवासियों को सुकून का अहसास कराया है।

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अलवर की तपती दोपहर और संघर्ष

हालांकि, हर जगह तस्वीरें इतनी खुशगवार नहीं हैं। अलवर की सड़कों पर आज भी उमस और गर्मी का असर साफ झलक रहा है। कल यहां का पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। आज भी वहां की गलियों में लोग घरों के भीतर कूलर और पंखों के सामने ठंडी हवा के लिए तरस रहे हैं। अलवर के निवासियों की आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि कब ये बादल उनकी तरफ रुख करेंगे और कब उन्हें इस भीषण गर्मी से आजादी मिलेगी।

राजधानी में उमस और बादलों की लुका-छिपी

राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां का मौसम अभी भी लुका-छिपी खेल रहा है। कल तापमान में दो डिग्री की गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बादलों की आवाजाही के बीच उमस ने अपना असर कम नहीं होने दिया है। लोग आज सुबह से ही आसमान की ओर देखते हुए यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब शहर में झमाझम बारिश होगी।

कोटा में बारिश का खुशनुमा अहसास

कोटा में बीते दिन हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। झमाझम बारिश से वहां के तापमान में गिरावट आई है, जिससे कोटा वासियों के चेहरे पर राहत की लकीरें देखी जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से शनिवार के लिए जारी यलो अलर्ट ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। 23 जून तक रहने वाले इस प्री-मानसून के दौर को लेकर हर कोई सतर्क भी है और उत्साहित भी।

बदलाव के इंतजार में राजस्थान

इस खबर के पीछे का सच केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों में है जो इस गर्मी की मार से थक चुके हैं। बूंदी की बारिश हो या अलवर की तपती गर्मी, ये सब एक ऐसे जीवनचक्र का हिस्सा हैं, जिसमें राजस्थान का हर वासी हर साल शामिल होता है। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या के बाद मिलने वाली वह राहत है, जो पूरे राज्य को एक नई ताजगी और नई शुरुआत की ओर ले जाती है। आने वाले दिनों में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है, तो राजस्थान की यह तपती धरती और यहां के निवासी एक बार फिर बारिश के उत्सव में सराबोर होने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए, लोग बस इसी दुआ में हैं कि आसमान से राहत की बारिश जल्द और भरपूर हो।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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