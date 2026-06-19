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राजस्थान में 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, श्रीगंगानगर में 3 इंच से ज्यादा बरसात

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक वर्षा श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 80 मिमी यानी करीब 3 इंच से अधिक बारिश हुई। इसके अलावा अनूपगढ़ में 26 मिमी और हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में 23 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

राजस्थान में 30 से ज्यादा जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, श्रीगंगानगर में 3 इंच से ज्यादा बरसात

राजस्थान में मानसून पूर्व गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। गुरुवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने के बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाड़मेर, पाली, जालोर व सिरोही को छोड़कर बाकी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के बावजूद प्रदेश के कई शहरों में तापमान फिर से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक वर्षा श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 80 मिमी यानी करीब 3 इंच से अधिक बारिश हुई। इसके अलावा अनूपगढ़ में 26 मिमी और हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में 23 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। झुंझुनूं, चूरू, बूंदी और कोटा सहित कई जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।

बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, जबकि किसानों और आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

तापमान में फिर बढ़ोतरी, उमस ने बढ़ाई परेशानी

दो दिन की राहत के बाद प्रदेश में दिन का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। गुरुवार को श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर में 40.4 डिग्री, चूरू में 40.2 डिग्री और अलवर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। जोधपुर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन में धूप और हवा में नमी बढ़ने से अधिकांश जिलों में उमस का असर बना हुआ है। रात के तापमान में भी कमी नहीं आने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

जयपुर में शाम को बदला मौसम

राजधानी जयपुर में गुरुवार को दिनभर तेज गर्मी और उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में करीब 2 डिग्री अधिक रहा। हालांकि दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई इलाकों में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को कुछ राहत मिली।

जोधपुर में रात भी रही गर्म

जोधपुर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने यहां भी आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

अलवर, सीकर और कोटा में बारिश से राहत

अलवर में दिनभर बादल छाए रहने के बावजूद दोपहर में गर्मी का असर तेज रहा और तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम करीब 6 बजे तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

सीकर में भी शाम चार बजे के बाद तेज हवा चली और फिर बारिश शुरू हो गई। जिले का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोटा में दोपहर तक गर्मी बनी रही, लेकिन शाम के समय बूंदाबांदी होने से लोगों को राहत मिली।

उदयपुर और अजमेर में भी मौसम मेहरबान

उदयपुर जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे। खेरवाड़ा क्षेत्र में सुबह करीब डेढ़ घंटे तक तेज बारिश हुई, जबकि शहर के कई हिस्सों में शाम के समय वर्षा दर्ज की गई। उदयपुर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में काफी कम था।

अजमेर में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर धूप रही, लेकिन हवा में नमी अधिक रहने से उमस का असर महसूस किया गया।

अगले 24 घंटे अहम

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव से अगले 24 घंटों तक आंधी, बिजली चमकने और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और खुले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। प्रदेश में बारिश और गर्मी के बीच जारी इस मौसमीय उतार-चढ़ाव के चलते आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदलता रहने की संभावना बनी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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