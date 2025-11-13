राजस्थान में अब नहीं चलेगा दो नावों का सफर, सरकारी अस्पतालों के प्रिंसिपल-अधीक्षक नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस

Hindustan Hindi News
rajasthan medical colleges principal superintendent private practice ban rules
Thu, 13 Nov 2025 09:51 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटलों में पदस्थ प्रिंसिपल और अधीक्षक घर या क्लीनिक पर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यह फैसला डॉक्टरों की ड्यूटी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन पदों पर बैठे डॉक्टर यूनिट हैड या विभागाध्यक्ष (HOD) नहीं बन सकेंगे। यानी एक ही डॉक्टर अब एक साथ कई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाएगा।

अब कोई भी डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल नहीं बन सकेगा। इसके लिए सरकार ने अनुभव की अनिवार्यता तय की है। केवल वही डॉक्टर कॉलेज का प्रिंसिपल या कंट्रोलर बनाया जाएगा, जिसके पास अधीक्षक या अतिरिक्त प्रिंसिपल पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव और विभागाध्यक्ष के तौर पर कम से कम 2 साल का अनुभव हो।

मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अब से प्रिंसिपल पद के चयन के लिए 4 सदस्यों की हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में मुख्य सचिव, एसीएस कार्मिक विभाग, एसीएस चिकित्सा शिक्षा विभाग और आरयूएचएस या मारवाड़ मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के कुलपति शामिल होंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार, प्रिंसिपल का कार्यकाल 3 साल का होगा। अगर प्रदर्शन और जरूरत को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक हुआ, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग से विशेष अनुमति लेकर 2 साल का विस्तार दिया जा सकेगा। यानी अधिकतम 5 साल तक ही कोई डॉक्टर इस कुर्सी पर रह सकेगा।

अब बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में अधीक्षक वही बनेगा, जो सीनियर प्रोफेसर स्तर का डॉक्टर होगा। यानी अब ग्रुप-2 कैडर के डॉक्टरों के लिए अधीक्षक बनने के रास्ते बंद हो गए।

अधीक्षक पद के चयन के लिए एसीएस मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, अतिरिक्त निदेशक (हॉस्पिटल प्रशासन) राजमेस, अतिरिक्त निदेशक (एकेडमिक) और संबंधित कॉलेज का प्रिंसिपल सदस्य होंगे। अधीक्षक बनने के लिए डॉक्टर को कम से कम 5 साल तक प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर पद पर कार्य करना जरूरी होगा।

अब नए अधीक्षक को कार्यभार संभालने के लिए 3 महीने की ट्रांजिशन अवधि दी जाएगी। पहले एक महीने तक नया अधीक्षक पुराने अधीक्षक के अधीन रहकर काम सीखेगा। इस दौरान फाइलों पर पुराने अधीक्षक के ही साइन होंगे। अगले दो महीनों तक किसी भी बड़े निर्णय से पहले पुराने अधीक्षक से राय लेना अनिवार्य होगा।

जो भी प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर अधीक्षक के पद पर तैनात किया जाएगा, उसे अपने शिक्षण कार्य के लिए सिर्फ एक चौथाई समय देना होगा, जबकि तीन चौथाई समय अस्पताल प्रशासन में अधीक्षक की भूमिका निभानी होगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
