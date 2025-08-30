राजस्थान में मीट दुकानों पर क्यों लिखना होगा झटका या हलाल, जानिए पूरा नियम

जयपुर नगर निगम ने अब मीट की दुकानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शहर में बड़ी संख्या में अवैध दुकानों के संचालन और नियमों की अनदेखी पर महापौर सौम्या गुर्जर ने सख्त निर्देश दिए हैं।

जयपुर नगर निगम ने अब मीट की दुकानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शहर में बड़ी संख्या में अवैध दुकानों के संचालन और नियमों की अनदेखी पर महापौर सौम्या गुर्जर ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब से मीट की दुकान का लाइसेंस केवल उन्हीं जगहों को मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी। साथ ही, हर दुकान के बाहर यह लिखना अनिवार्य होगा कि वह झटका मीट शॉप है या हलाल मीट शॉप।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जिन दुकानों के पास लाइसेंस भी है, वे नियमों का पालन नहीं करतीं। इस वजह से आसपास का इलाका गंदा हो जाता है, बदबू फैलती है और कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब हर दुकान पर झटका या हलाल लिखा होना चाहिए।

महापौर ने कहा कि यह फैसला जनता की मांग पर लिया गया है। लोग चाहते हैं कि किसी को धोखे में न रखा जाए और जो जिस तरह का मीट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वही मिले। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार झटके की आड़ में हलाल मीट बेचा जाता है, जिससे विवाद की स्थिति बनती है। इस पर अब पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

जयपुर की आवासीय कॉलोनियों में बड़ी संख्या में मीट की दुकानें चल रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनसे गंदगी, दुर्गंध और असुविधा फैलती है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है। कई बार इलाके में मीट की दुकान के साथ ही शराब की दुकान भी खुल जाती है, जिससे माहौल और खराब हो जाता है। महापौर ने कहा कि जहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, वहां निगम प्रशासन जनता के साथ खड़ा है और हर जरूरी कदम उठाएगा।

महापौर ने यह भी साफ किया कि मंदिर और स्कूल के आसपास मीट की दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसको लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है कि मंदिर और स्कूल से कम से कम 100 मीटर दूर ही दुकानें संचालित हों। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी।

करीब एक साल पहले भी निगम प्रशासन ने इसी तरह का फैसला लिया था। लेकिन उस पर अमल पूरी तरह नहीं हो पाया। इस बार महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी हालत में नियमों की पालना कराई जाए। जिन दुकानों पर झटका या हलाल का बोर्ड नहीं है, वहां तुरंत कार्रवाई हो।

महापौर ने बताया कि बीते चार साल में आवासीय कॉलोनियों में मीट की दुकानें खोलने पर कई बार स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उनका कहना है कि इन दुकानों से इलाके का माहौल बिगड़ता है। ऐसे स्थानों पर बदबू और गंदगी की वजह से महिलाएं असुविधा महसूस करती हैं। महापौर ने कहा कि यह फैसला जयपुर की जनता की तरफ से आया हुआ प्रस्ताव है और निगम प्रशासन इसे पूरी सख्ती से लागू करेगा।

जयपुर नगर निगम का संदेश बिल्कुल साफ है – अब मीट की दुकानें नियमों के दायरे में ही चलेंगी। बिना लाइसेंस या बिना झटका-हलाल बोर्ड के कोई दुकान बर्दाश्त नहीं होगी। लाइसेंस सिर्फ कमर्शियल पट्टे पर ही मिलेगा। कॉलोनियों में चल रही अनियंत्रित दुकानों पर कार्रवाई होगी। मंदिर और स्कूल से 100 मीटर की दूरी का नियम भी लागू होगा।