राजस्थान में तेज आंधी बनी काल, जैसलमेर में दीवार गिरने से कलाकार की मौत, बाड़मेर में 3 घायल

राजस्थान में जून की शुरुआत मौसम के बड़े बदलाव के साथ हुई है। भीषण गर्मी से झुलस रहे प्रदेश को जहां बारिश और तेज हवाओं ने राहत दी है, वहीं कई जगह यह मौसम जानलेवा भी साबित हुआ।

राजस्थान में जून की शुरुआत मौसम के बड़े बदलाव के साथ हुई है। भीषण गर्मी से झुलस रहे प्रदेश को जहां बारिश और तेज हवाओं ने राहत दी है, वहीं कई जगह यह मौसम जानलेवा भी साबित हुआ। जैसलमेर में आंधी के दौरान रिसोर्ट की दीवार गिरने से एक लोक कलाकार की मौत हो गई, जबकि बाड़मेर में मकान ढहने और लोहे की एंगल गिरने से तीन लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के 19 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का यह दौर 5 जून तक जारी रह सकता है।

प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। सोमवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर फलोदी रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, लोक कलाकार की मौत जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स स्थित जुमा हेरिटेज रिसोर्ट में सोमवार रात तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोक कलाकारों के ड्रेसिंग रूम की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में बेरसियाला गांव निवासी 25 वर्षीय लोक कलाकार स्वरूप खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवतियों समेत तीन अन्य कलाकार घायल हो गए। घटना के बाद पर्यटन क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

बाड़मेर में आंधी से मकान ढहा, तीन घायल बाड़मेर जिले के रामसर उपखंड के पाबूसरिया गांव में तेज आंधी के कारण टीनशेड का कमरा ढह गया। हादसे में पिता-पुत्र मलबे के नीचे दब गए। वहीं एक अन्य घर में खुद को बचाने के लिए बाहर भाग रही महिला के सिर पर लोहे की एंगल गिर गई। ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर तीनों घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

कई जिलों में बरसे मेघ, कहीं ओले तो कहीं झमाझम बारिश सोमवार दोपहर बाद प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, टोंक, अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, जयपुर और सवाई माधोपुर समेत कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई।

फलोदी और नागौर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 20 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा नागौर में 13 एमएम, अजमेर में 12.6 एमएम और टोंक के निवाई क्षेत्र में 11 एमएम बारिश दर्ज हुई।

जयपुर में शाम को बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत राजधानी जयपुर में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की गई और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक जयपुर में इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है।

कोटा और उदयपुर में ठंडी हवाओं ने बदला माहौल कोटा में जून के पहले दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। शाम के समय बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया।

उदयपुर में भी शाम को धूलभरी हवाओं के बाद बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले चार दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तापमान में और गिरावट आ सकती है।

जोधपुर, अलवर और सीकर में भी असर जोधपुर में दोपहर बाद बादल छाए और शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है।

अलवर में दिनभर बादल छाए रहे और राजगढ़ सहित कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं सीकर में तापमान तीन डिग्री बढ़कर 38 डिग्री पहुंच गया, लेकिन बादलों की आवाजाही के कारण उमस का असर भी देखने को मिला।