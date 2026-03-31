राजस्थान में शादी से लौटते युवक की तलवार से हत्या,3 थानों की पुलिस मौके पर
राजस्थान के उदयपुर जिले में देर रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जहां शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की तलवार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। यह घटना पाटिया थाना क्षेत्र के खेड़ाघाटी, बलीचा गांव में सोमवार रात करीब 2 बजे की है।
राजस्थान के उदयपुर जिले में देर रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जहां शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की तलवार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। यह घटना पाटिया थाना क्षेत्र के खेड़ाघाटी, बलीचा गांव में सोमवार रात करीब 2 बजे की है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को कारण माना जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और हालात को देखते हुए तीन थानों की पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है।
शादी में शामिल होकर लौट रहा था युवक
मृतक की पहचान नीलेश गरासिया (35) पुत्र लालजी के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से अहमदाबाद में बिल्डिंग ठेकेदारी का काम करता था। परिवार में चचेरे भाई की शादी के चलते वह कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। सोमवार रात वह अपने चचेरे भाई नरेश गरासिया के साथ शादी समारोह में शामिल होकर स्कूटी से घर लौट रहा था।
घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया पीछा
बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों शादी समारोह से निकले, पहले से घात लगाए बैठे 6-7 बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर आरोपियों ने स्कूटी रुकवाकर नीलेश पर अचानक हमला बोल दिया।
तलवार से ताबड़तोड़ वार, मौके पर मौत
हमलावरों के हाथों में तलवार और अन्य धारदार हथियार थे। सबसे पहले नीलेश के हाथ पर वार किया गया, जिसके बाद गर्दन और कमर पर लगातार कई वार किए गए। गंभीर चोटों के चलते नीलेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
साथी ने भागकर बचाई जान
घटना के दौरान साथ मौजूद नरेश गरासिया किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले। उन्होंने बताया कि हमलावरों में अनिल, विपिन, जयदीप, बद्री, हितेश सहित अन्य युवक शामिल थे। इनमें से कई आरोपी पहले से शादी समारोह में मौजूद थे और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ रास्ते में पहले से ही खड़े थे।
पीछा कर सुनसान जगह पर रोकी स्कूटी
नरेश के मुताबिक, जैसे ही वे समारोह से बाहर निकले, आरोपी बाइक से पीछे आ गए और सुनसान जगह पर हमला कर दिया। मदद के लिए जब वह लोगों को लेकर वापस मौके पर पहुंचे, तब तक नीलेश खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह, गले और हाथ पर धारदार हथियार से गहरे घाव थे।
घटना के बाद आरोपी फरार, शव मॉर्च्युरी में
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खेरवाड़ा अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया। परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
मृतक और आरोपियों के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश को इस हत्याकांड की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शी नरेश से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
गांव में आक्रोश, प्रदर्शन शुरू
वारदात के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाटिया, पहाड़ा और खेरवाड़ा थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।
पुलिस और प्रशासन समझाइश में जुटा
मंगलवार सुबह से ही पुलिस अधिकारी और ऋषभदेव डीएसपी राजीव राहर परिजनों को समझाने में जुटे हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत
इस बीच, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। ग्रामीणों ने ढोल बजाकर पूरे गांव को इकट्ठा किया और सामाजिक पंचायत बुलाकर आरोपियों को सबक सिखाने की बात कही, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पाटिया थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह राव ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से हमला करने की पुष्टि हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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