राजस्थान में सरकारी खाते से निजी मोबाइल का बिल भरवाया तो नप सकते हैं अफसर

राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी मोबाइल या घर के लैंडलाइन फोन का बिल सरकार के खाते में नहीं डाल सकेंगे।

राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी मोबाइल या घर के लैंडलाइन फोन का बिल सरकार के खाते में नहीं डाल सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी निजी टेलीफोन कनेक्शन का भुगतान सरकारी मद से नहीं किया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने की तैयारी राज्य सरकार के संज्ञान में आया था कि कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी सरकारी उपयोग के नाम पर निजी मोबाइल और घरेलू लैंडलाइन फोन के बिलों का भुगतान सरकारी धन से करवा रहे हैं। इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विभाग का कहना है कि सरकारी टेलीफोन सुविधा केवल उन्हीं पदों और अधिकारियों के लिए स्वीकृत होती है, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे में निजी कनेक्शन का खर्च सरकारी खजाने से वहन करना नियमों के अनुरूप नहीं है।

पद छोड़ते ही लौटाना होगा सरकारी फोन नई गाइडलाइन के अनुसार जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन या मोबाइल सुविधा स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी कर सकेगा जो वर्तमान में उस पद पर कार्यरत है। यदि किसी अधिकारी का तबादला, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति होती है तो उसे संबंधित टेलीफोन सुविधा विभागीय नियंत्रण में वापस करनी होगी।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि तबादले के बाद सरकारी फोन या उससे जुड़ी सुविधाओं को अपने पास बनाए रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

निजी नंबर के भुगतान के लिए लेनी होगी अनुमति नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी निजी मोबाइल या लैंडलाइन फोन को सरकारी कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो उसके बिल के भुगतान से पहले सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति किसी भी निजी नंबर का बिल सरकारी खाते से पास नहीं किया जाएगा। इससे विभागों में लंबे समय से चली आ रही उस व्यवस्था पर रोक लगेगी, जिसमें निजी फोन के खर्च भी सरकारी मद से वहन किए जा रहे थे।

समय पर बिल भुगतान के निर्देश सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि कई विभाग सरकारी टेलीफोन कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान नहीं करते हैं। इसके कारण विभागों को सरचार्ज का अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है और कई बार कनेक्शन बंद होने की स्थिति भी बन जाती है।

इसी को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवासों पर स्थापित अधिकृत लैंडलाइन कनेक्शनों के बिलों का नियमित और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को कहा गया है कि वे बिल लंबित न रखें और समय पर भुगतान की व्यवस्था करें।

छह महीने बाद क्लेम करने पर नहीं मिलेगा लाभ सामान्य प्रशासन विभाग ने बिल प्रतिपूर्ति को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं। नए आदेश के मुताबिक यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी टेलीफोन अथवा मोबाइल बिल के भुगतान का दावा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे पिछली अवधि का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे मामलों में भुगतान केवल आवेदन की तारीख से ही मान्य माना जाएगा। यानी छह महीने से अधिक पुराने दावों का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लंबित बिलों और पुराने दावों के नाम पर होने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा।