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राजस्थान में पन्नाधाय की जाति पर क्यों छिड़ा विवाद? सरकारी किताब पर गुर्जर समाज का एतराज, क्या मामला

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
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31 जुलाई को गुर्जर समाज सेवा समिति, उदयपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुस्तक में संशोधन की मांग की। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन एसडीएम (गिर्वा) को दिया गया।

राजस्थान में पन्नाधाय की जाति पर क्यों छिड़ा विवाद? सरकारी किताब पर गुर्जर समाज का एतराज, क्या मामला
31 जुलाई को गुर्जर समाज सेवा समिति, उदयपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुस्तक में संशोधन की मांग की। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन एसडीएम (गिर्वा) को दिया गया।

राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ में त्याग, बलिदान और मातृत्व की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाने वाली धाय मां पन्नाधाय की जातीय पहचान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उदयपुर में गुर्जर समाज ने भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की पुस्तक ‘भारत के नारी रत्न’ में पन्नाधाय को ‘खीची राजपूत वंश की क्षत्राणी’ बताए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। समाज का कहना है कि इससे राजस्थान के इतिहास और मेवाड़ की विरासत से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है।

यह विवाद अब केवल एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के इतिहास, मेवाड़ की विरासत और पन्नाधाय की ऐतिहासिक पहचान को लेकर नई बहस का विषय बन गया है।

आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर से वर्ष 2022 में प्रकाशित ‘भारत के नारी रत्न’ (आठवां संस्करण) के पेज नंबर-8 पर पन्नाधाय को खीची राजपूत वंश की क्षत्राणी बताया गया है। उदयपुर के गुर्जर समाज ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजस्थान में वर्षों से उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज और सरकारी स्मारक पन्नाधाय को गुर्जर समाज से जोड़ते हैं।

समाज का आरोप है कि सरकारी पुस्तक में उनकी पहचान बदलकर आने वाली पीढ़ियों के सामने गलत इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

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राजस्थान में विरोध क्यों तेज हुआ?

31 जुलाई को गुर्जर समाज सेवा समिति, उदयपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुस्तक में संशोधन की मांग की। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन एसडीएम (गिर्वा) को दिया गया।

समिति के अध्यक्ष नारायणलाल गुर्जर ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पन्नाधाय का स्थान किसी जाति से ऊपर है, लेकिन यदि सरकारी दस्तावेजों में उनकी मूल पहचान बदलकर पेश की जाएगी तो समाज इसका विरोध करेगा।

राजस्थान के कौन-कौन से दस्तावेजों का दिया हवाला?

गुर्जर समाज ने अपने दावे के समर्थन में राजस्थान सरकार से जुड़े कई स्थलों और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख हैं—

* राजसमंद के कमेरी स्थित पन्नाधाय पैनोरमा

* चित्तौड़गढ़ के पांडोली स्थित पन्नाधाय पैनोरमा

* उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय दीर्घा और प्रतिमा

* इतिहासकार उदयलाल धाभाई सहित अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों के संदर्भ

समाज का कहना है कि इन सभी जगहों पर पन्नाधाय का उल्लेख गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ मिलता है।

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कौन थीं पन्नाधाय, जिन पर राजस्थान को गर्व है?

पन्नाधाय मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र उदयसिंह की धाय मां थीं। रानी कर्मावती के जौहर के बाद उन्होंने राजकुमार का पालन-पोषण किया। जब बनवीर ने मेवाड़ की गद्दी हथियाने के लिए राजवंश के उत्तराधिकारियों की हत्या शुरू की, तब पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को राजकुमार उदयसिंह की जगह सुला दिया और उदयसिंह को सुरक्षित बाहर भिजवा दिया।

बनवीर ने चंदन को उदयसिंह समझकर मार डाला। पन्नाधाय के इसी बलिदान से मेवाड़ का राजवंश बचा और आगे चलकर उदयसिंह महाराणा बने। यही कारण है कि राजस्थान में पन्नाधाय को त्याग, साहस और मातृत्व की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है।

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इतिहासकारों की राय क्या है?

इतिहासकार डॉ. चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि उपलब्ध कई ऐतिहासिक प्रमाण पन्नाधाय को गुर्जर समाज से जोड़ते हैं। उनके अनुसार, पन्नाधाय की जातीय पहचान को लेकर भ्रम कर्नल जेम्स टॉड के लोककथाओं पर आधारित लेखन के बाद बढ़ा। हालांकि, इस विषय पर इतिहासकारों के अलग-अलग मत भी सामने आते रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा लंबे समय से अकादमिक बहस का हिस्सा रहा है।

अब आगे क्या होगा?

गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि भारत सरकार का प्रकाशन विभाग प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर पुस्तक में संशोधन नहीं करता, तो राजस्थानभर में विरोध प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।

फिलहाल यह विवाद केवल एक पुस्तक की त्रुटि तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, मेवाड़ की विरासत और ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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