राजस्थान में पारा लुढ़का,सिरोही में 7.5 डिग्री, दो जिलों में ठंड की चेतावनी

संक्षेप: राजस्थान में एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर दिशा से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है।

Thu, 13 Nov 2025 10:32 AM

राजस्थान में एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर दिशा से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनूं जिलों के लिए शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। सिरोही सबसे ठंडा जिला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, सीकर, फतेहपुर, नागौर, अलवर, टोंक, चूरू, बारां और करौली जैसे शहरों में भी रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, सीकर में पहले से जारी शीतलहर का असर अब झुंझुनूं में भी देखने को मिल रहा है। झुंझुनूं और उसके आसपास के इलाकों में सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इससे लोगों को ठिठुरन का अहसास होने लगा है।

बुधवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, नागौर में 8.7, सीकर में 8.3, अलवर में 9.2, वनस्थली (टोंक) में 9.4, चूरू में 9.5, बारां में 9.3, और करौली में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत में बढ़ी ठंड की लहर का सीधा असर राजस्थान पर पड़ रहा है।

राज्य में अगले चार दिनों तक मौसम इसी तरह ठंडा बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और देर शाम यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दिन में धूप से राहत, पर सर्द हवाओं का असर जारी

हालांकि सुबह और रातें सर्द हैं, लेकिन दिन में तेज धूप से लोगों को कुछ राहत मिली है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बुधवार को सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य के प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान:

जैसलमेर – 31.4°C,

जोधपुर – 31°C,

पिलानी – 31.2°C,

वनस्थली टोंक – 30.6°C,

चित्तौड़गढ़ – 30.2°C,

बीकानेर – 30.2°C,

फलोदी – 30.8°C,

चूरू – 30.9°C,

जालौर – 30.9°C,

नागौर – 29.7°C,

बारां – 29.1°C,

गंगानगर – 28.2°C,

उदयपुर – 28.6°C,

कोटा – 29.5°C,

सीकर – 27.8°C,

जयपुर – 29.2°C,

अजमेर – 29.8°C।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान तक पहुंच रहा है। हवा का रुख उत्तर से बना रहने के कारण तापमान में गिरावट जारी है। विशेषकर सीकर, फतेहपुर, झुंझुनूं, नागौर और अलवर में पारा लगातार नीचे जा रहा है।

अगले कुछ दिनों में शीतलहर का प्रभाव और तेज हो सकता है। राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी।

मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सुबह-सुबह खेतों या खुले में काम करने से बचने और गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है।