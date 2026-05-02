राजस्थान में लू के बाद आंधी-बारिश का दौर, 21 जिलों में अलर्ट

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक ओर पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्से लू की चपेट में थे, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं।

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक ओर पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्से लू की चपेट में थे, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 मई तक मौसम अस्थिर बना रहेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन जिलों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।

गर्मी से राहत, लेकिन फसलों पर संकट मौसम में आए इस बदलाव से आमजन को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रहता है तो कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से गेहूं और सरसों की कटाई के बाद खेतों में रखी उपज को नुकसान का खतरा बना हुआ है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी प्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। जैसलमेर में भी गर्मी का असर बरकरार है। वहीं, राजधानी जयपुर में 1 मई की शाम को तेज आंधी और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अधिकांश जिलों में दिन का तापमान अभी भी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

दिन में तपिश, शाम को राहत मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में दिन के समय तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन शाम होते-होते मौसम का रुख बदल रहा है। कई जगहों पर बादल छा रहे हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। इस कारण दिन और रात के तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 4 से 5 दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम और अधिक प्रभावित होगा। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी संभव है, लेकिन लू का असर कम रहने की संभावना है।

सतर्क रहने की जरूरत विशेषज्ञों ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों और उपज को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है।