राजस्थान में लू के बाद आंधी-बारिश का दौर, 21 जिलों में अलर्ट
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक ओर पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्से लू की चपेट में थे, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं।
राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां एक ओर पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्से लू की चपेट में थे, वहीं अब आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 मई तक मौसम अस्थिर बना रहेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन जिलों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।
गर्मी से राहत, लेकिन फसलों पर संकट
मौसम में आए इस बदलाव से आमजन को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रहता है तो कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से गेहूं और सरसों की कटाई के बाद खेतों में रखी उपज को नुकसान का खतरा बना हुआ है।
तापमान में उतार-चढ़ाव जारी
प्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। जैसलमेर में भी गर्मी का असर बरकरार है। वहीं, राजधानी जयपुर में 1 मई की शाम को तेज आंधी और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अधिकांश जिलों में दिन का तापमान अभी भी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।
दिन में तपिश, शाम को राहत
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में दिन के समय तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन शाम होते-होते मौसम का रुख बदल रहा है। कई जगहों पर बादल छा रहे हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। इस कारण दिन और रात के तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 4 से 5 दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम और अधिक प्रभावित होगा। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी संभव है, लेकिन लू का असर कम रहने की संभावना है।
सतर्क रहने की जरूरत
विशेषज्ञों ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों और उपज को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है।
कुल मिलाकर राजस्थान में मई की शुरुआत ही मौसम के बदलते तेवरों के साथ हुई है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, वहीं आंधी और बारिश ने जनजीवन और कृषि दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आने वाले दिनों में मौसम का यह अस्थिर रुख किस हद तक असर डालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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