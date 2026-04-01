राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल रेट में बदलाव, जानें अपने शहर का नया दाम

राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.91 प्रति लीटर पर दर्ज की गई, जो कल के ₹104.85 के मुकाबले ₹0.06 अधिक है। वहीं, डीजल की कीमत भी बढ़कर ₹90.38 प्रति लीटर हो गई है

राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.91 प्रति लीटर पर दर्ज की गई, जो कल के ₹104.85 के मुकाबले ₹0.06 अधिक है। वहीं, डीजल की कीमत भी बढ़कर ₹90.38 प्रति लीटर हो गई है, जबकि पिछले दिन यह ₹90.33 थी। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत ₹104.38 से ₹105.21 और डीजल ₹89.90 से ₹90.65 के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है।

जिलों में पेट्रोल रेट में भिन्नता राज्य के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल के रेट में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है। अजमेर में पेट्रोल ₹104.36 पर पहुंच गया है, जबकि अलवर में यह ₹105.46 प्रति लीटर है। बांसवाड़ा, बाड़मेर और बीकानेर जैसे जिलों में पेट्रोल ₹106.21 के आसपास बिक रहा है। जैसलमेर में पेट्रोल सबसे ज्यादा ₹106.52 प्रति लीटर का दर्ज किया गया। इसके मुकाबले कोटा में पेट्रोल ₹104.27 पर मिल रहा है, जो अपेक्षाकृत सस्ता है।

सीकर और अन्य शहरों में कीमतों का रुझान सीकर में पेट्रोल की कीमत ₹104.91 प्रति लीटर है, जहां पिछले दिन की तुलना में ₹1.27 की गिरावट दर्ज की गई। जोधपुर में पेट्रोल ₹104.97, पाली में ₹105.30, नागौर में ₹105.83 और उदयपुर में ₹106.21 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कीमतों का यह अंतर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, परिवहन शुल्क और स्थानीय टैक्स स्ट्रक्चर के कारण होता है।

डीजल के रेट में हल्की बढ़त और गिरावट डीजल की कीमतों में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जयपुर में डीजल ₹90.38 प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि अजमेर में ₹89.88 और अलवर में ₹90.85 प्रति लीटर दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में डीजल ₹91.73 प्रति लीटर है, जबकि जैसलमेर में यह सबसे महंगा ₹92.00 प्रति लीटर है। कोटा में डीजल ₹89.79 के साथ सबसे सस्ता मिला।

अन्य जिलों में डीजल की स्थिति जोधपुर में डीजल ₹90.45, पाली में ₹90.74, नागौर में ₹91.22 और उदयपुर में ₹91.61 प्रति लीटर पर बिक रहा है। सीकर में डीजल की कीमत ₹90.38 रही, जहां ₹1.15 की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा कई जिलों में 0.01 से 0.50 रुपये तक मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया।

विशेषज्ञों की राय और कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और राज्य में लागू टैक्स संरचना के कारण पेट्रोल-डीजल के रेट में रोजाना बदलाव आता रहता है। यही वजह है कि राजस्थान के अलग-अलग जिलों में कीमतों में अंतर लगातार देखने को मिलता है।

उपभोक्ताओं के लिए सलाह उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट पर नजर बनाए रखें। क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव भी महीने के ईंधन बजट पर असर डाल सकते हैं। खासकर, लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।

सरकारी स्थिति और बाजार की स्थिरता राजस्थान सरकार ने फिलहाल ईंधन पर कोई नई स्लैब या टैक्स में बदलाव की घोषणा नहीं की है। वहीं, बाजार में लगातार कीमतों की हल्की वृद्धि और गिरावट का क्रम जारी है। पेट्रोल और डीजल के रेट पर नजर रखने से उपभोक्ता अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं और अपने मासिक बजट की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं।