राजस्थान में आज 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट; उमस ने बढ़ाई मुश्किलें
राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। सड़कों पर निकले लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में बढ़ी नमी ने उमस की परेशानी बढ़ा दी।
राजस्थान में प्री-मानसून की दस्तक अब लोगों की दिनचर्या को सीधे प्रभावित करने लगी है। कहीं सुबह की चाय बारिश की फुहारों के साथ हुई तो कहीं खेतों की ओर जाते किसानों ने आसमान में छाए बादलों को उम्मीद की नजर से देखा। मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार को भी जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जयपुर में सुबह से बरसात, राहत के साथ उमस
राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। सड़कों पर निकले लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में बढ़ी नमी ने उमस की परेशानी बढ़ा दी। मौसम का यही दोहरा रूप इन दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है।
अगले तीन दिन तक जारी रह सकता है बारिश का दौर
बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि प्री-मानसून गतिविधियां अगले तीन दिनों तक जारी रह सकती हैं। हालांकि राहत के साथ चुनौतियां भी हैं। बारिश के बाद बढ़ी उमस लोगों को परेशान कर रही है। घरों, बाजारों और दफ्तरों में लोग गर्मी और चिपचिपाहट दोनों से जूझ रहे हैं।
चूरू में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले
चूरू में मंगलवार को मौसम ने सबसे ज्यादा रंग दिखाए। यहां तेज तूफानी बारिश के साथ छोटे-छोटे ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं किसानों ने इसे खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत माना।
झुंझुनूं और शेखावाटी में अच्छी बरसात
झुंझुनूं जिले में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। उदयपुरवाटी में 24 एमएम बारिश हुई, जबकि मलसीसर, चिड़ावा और बिसाऊ में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी है।
पश्चिमी राजस्थान में अब भी बरकरार है गर्मी
हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ भी 40 डिग्री के आसपास रहे। तापमान में थोड़ी गिरावट के बावजूद गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को राहत पूरी तरह नहीं मिल पा रही है।
जयपुर में शाम को बदला मौसम
जयपुर में मंगलवार को दिनभर गर्मी और उमस का असर रहा। सुबह से दोपहर तक मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते-होते बादलों ने दस्तक दी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों का कहना है कि बारिश तो हुई, लेकिन उमस ने राहत का असर कम कर दिया।
अलवर में बूंदाबांदी से मिली राहत
अलवर में दोपहर बाद मौसम अचानक बदला। शहर के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। बाजारों में निकले लोग कुछ देर के लिए बारिश का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश की संभावना जताई है।
कोटा में उमस बनी परेशानी
कोटा में बढ़ती उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी रही। अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और नमी के कारण लोग दिनभर बेचैन रहे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
उदयपुर में तापमान गिरा, मौसम हुआ सुहाना
लेकसिटी उदयपुर में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा। तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को कुछ राहत मिली। शहर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन की तुलना में कम था। झीलों के शहर में बादलों की आवाजाही ने मौसम को सुहाना बना दिया।
जोधपुर को अब भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार
जोधपुर में इस बार प्री-मानसून गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रही हैं। मंगलवार को आसमान साफ रहा और तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों को अब मानसून की पहली अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यहां मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा।
सीकर में चली पीली आंधी
सीकर में दोपहर के समय करीब 20 मिनट तक पीली आंधी चली। धूल भरी हवाओं के कारण दृश्यता प्रभावित हुई, लेकिन बाद में मौसम सामान्य हो गया। हाल के दिनों में हुई बारिश के कारण यहां गर्मी का असर कुछ कम हुआ है।
अजमेर में गर्मी और उमस का डबल असर
अजमेर में मंगलवार को गर्मी और उमस दोनों का असर देखने को मिला। सुबह और शाम के समय हवा में नमी अधिक रही, जिससे लोगों को चिपचिपाहट का एहसास होता रहा। अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राहत भी, चुनौती भी
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्री-मानसून का यह दौर प्रदेश में मानसून की सक्रियता का संकेत है। आमजन के लिए यह राहत और सावधानी दोनों का समय है। जहां बारिश से तपती धरती को सुकून मिल रहा है, वहीं आंधी, बिजली और बढ़ती उमस लोगों की परीक्षा भी ले रही है। फिलहाल राजस्थान के लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि हर गुजरते बादल के साथ अच्छी बारिश और मानसून के मजबूत आगमन की उम्मीद भी जुड़ी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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