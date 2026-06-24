राजस्थान में आज 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट; उमस ने बढ़ाई मुश्किलें

राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। सड़कों पर निकले लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में बढ़ी नमी ने उमस की परेशानी बढ़ा दी।

राजस्थान में प्री-मानसून की दस्तक अब लोगों की दिनचर्या को सीधे प्रभावित करने लगी है। कहीं सुबह की चाय बारिश की फुहारों के साथ हुई तो कहीं खेतों की ओर जाते किसानों ने आसमान में छाए बादलों को उम्मीद की नजर से देखा। मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार को भी जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर में सुबह से बरसात, राहत के साथ उमस राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई। सड़कों पर निकले लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में बढ़ी नमी ने उमस की परेशानी बढ़ा दी। मौसम का यही दोहरा रूप इन दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रहा है।

अगले तीन दिन तक जारी रह सकता है बारिश का दौर बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि प्री-मानसून गतिविधियां अगले तीन दिनों तक जारी रह सकती हैं। हालांकि राहत के साथ चुनौतियां भी हैं। बारिश के बाद बढ़ी उमस लोगों को परेशान कर रही है। घरों, बाजारों और दफ्तरों में लोग गर्मी और चिपचिपाहट दोनों से जूझ रहे हैं।

चूरू में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले चूरू में मंगलवार को मौसम ने सबसे ज्यादा रंग दिखाए। यहां तेज तूफानी बारिश के साथ छोटे-छोटे ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। वहीं किसानों ने इसे खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत माना।

झुंझुनूं और शेखावाटी में अच्छी बरसात झुंझुनूं जिले में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। उदयपुरवाटी में 24 एमएम बारिश हुई, जबकि मलसीसर, चिड़ावा और बिसाऊ में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी है।

पश्चिमी राजस्थान में अब भी बरकरार है गर्मी हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ भी 40 डिग्री के आसपास रहे। तापमान में थोड़ी गिरावट के बावजूद गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को राहत पूरी तरह नहीं मिल पा रही है।

जयपुर में शाम को बदला मौसम जयपुर में मंगलवार को दिनभर गर्मी और उमस का असर रहा। सुबह से दोपहर तक मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते-होते बादलों ने दस्तक दी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों का कहना है कि बारिश तो हुई, लेकिन उमस ने राहत का असर कम कर दिया।

अलवर में बूंदाबांदी से मिली राहत अलवर में दोपहर बाद मौसम अचानक बदला। शहर के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। बाजारों में निकले लोग कुछ देर के लिए बारिश का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश की संभावना जताई है।

कोटा में उमस बनी परेशानी कोटा में बढ़ती उमस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी रही। अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और नमी के कारण लोग दिनभर बेचैन रहे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उदयपुर में तापमान गिरा, मौसम हुआ सुहाना लेकसिटी उदयपुर में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा। तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को कुछ राहत मिली। शहर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन की तुलना में कम था। झीलों के शहर में बादलों की आवाजाही ने मौसम को सुहाना बना दिया।

जोधपुर को अब भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार जोधपुर में इस बार प्री-मानसून गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रही हैं। मंगलवार को आसमान साफ रहा और तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों को अब मानसून की पहली अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यहां मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा।

सीकर में चली पीली आंधी सीकर में दोपहर के समय करीब 20 मिनट तक पीली आंधी चली। धूल भरी हवाओं के कारण दृश्यता प्रभावित हुई, लेकिन बाद में मौसम सामान्य हो गया। हाल के दिनों में हुई बारिश के कारण यहां गर्मी का असर कुछ कम हुआ है।

अजमेर में गर्मी और उमस का डबल असर अजमेर में मंगलवार को गर्मी और उमस दोनों का असर देखने को मिला। सुबह और शाम के समय हवा में नमी अधिक रही, जिससे लोगों को चिपचिपाहट का एहसास होता रहा। अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।