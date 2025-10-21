Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan md drugs network pratapgarh police jodhpur smuggler
क्या राजस्थान में MD ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया? प्रतापगढ़ पुलिस ने जोधपुर के तस्कर को दबोचा

क्या राजस्थान में MD ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया? प्रतापगढ़ पुलिस ने जोधपुर के तस्कर को दबोचा

संक्षेप: नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने के लिए राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

Tue, 21 Oct 2025 07:42 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़
share Share
Follow Us on

नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने के लिए राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस ने चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ में एक बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार देर शाम थानाधिकारी घीसुलाल के नेतृत्व में रठांजना पुलिस टीम ने जोधपुर के वांछित तस्कर आरिफ पठान (30) को उसके गाँव साकरिया में दबोच कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपये की कीमत वाली 1 किलो 08 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विशेष रूप से जिले के निवासियों और अन्य जिलों में वांछित अपराधियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। “हमने उस अपराधी की हर गतिविधि की बारीकी से मॉनिटरिंग की थी। उसकी हर मूवमेंट की जानकारी जुटाई गई थी और तभी राठांजना टीम ने कार्रवाई का समय तय किया,” पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने बताया।

गिरफ्तार आरोपी आरिफ पठान जोधपुर पश्चिम जिले का निवासी है और पहले भी MD ड्रग्स के एक मामले में वांछित था। पुलिस की जानकारी के अनुसार, आरिफ और उसका गिरोह पिछले कुछ सालों से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में MD ड्रग्स की अंतरराज्यीय तस्करी कर रहा था। वह न सिर्फ बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करता था बल्कि डीलिंग के लिए छोटे-छोटे नेटवर्क भी संचालित करता था।

थाना रठांजना की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए लंबे समय तक गुप्त निगरानी रखी। पुलिस ने इलाके में कई सुराग जुटाए और स्थानीय लोगों से सहयोग लिया। शनिवार दोपहर पुलिस टीम ने साकरिया गाँव के आसपास सघन घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरिफ अपने घर से बाहर आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 08 ग्राम MD ड्रग्स जब्त हुई।

आरिफ पठान के करीबी सूत्रों के अनुसार, वह पहले छोटे स्तर पर नशे की सप्लाई करता था, लेकिन पिछले दो वर्षों में उसका नेटवर्क बड़ा हो गया। वह अपने परिचितों के माध्यम से जोधपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ तक ड्रग्स पहुंचाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके साथी अक्सर ड्रग्स की डिलीवरी के लिए रात के समय का फायदा उठाते थे और अलग-अलग वाहनों में सप्लाई करते थे ताकि पकड़ में न आएं।

पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव ने कहा, “यह बड़ी सफलता न सिर्फ MD ड्रग्स की अंतरराज्यीय तस्करी पर शिकंजा कसती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि नशे के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा।”

प्रतापगढ़ पुलिस की यह कार्रवाई राज्य में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रभावीता को दर्शाती है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद अपराधियों में डर का माहौल पैदा होगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।