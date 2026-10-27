राजस्थान वन विभाग को मिलेगा नया बॉस! 3 सीनियर IFS अफसर रेस में
वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक पहले 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। लेकिन कार्मिक विभाग के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित कर दी गई थी।
राजस्थान के वन विभाग की कमान अब किस अधिकारी के हाथों में होगी? इस सवाल का जवाब मंगलवार को मिल सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के सबसे बड़े पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) अरिजीत बनर्जी के उत्तराधिकारी के चयन के लिए मंगलवार को चयन समिति की बैठक होने की संभावना है। ऐसे में वन विभाग के नए मुखिया के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
अरिजीत बनर्जी अक्टूबर के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले सरकार को नए अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसी वजह से चयन समिति की प्रस्तावित बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि, बैठक में किस अधिकारी के नाम पर सहमति बनती है और सरकार अंतिम फैसला कब लेती है, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
24 सितंबर को टल गई थी बैठक
वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक पहले 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। लेकिन कार्मिक विभाग के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित कर दी गई थी। उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि बैठक की नई तारीख अलग से बताई जाएगी।
इसके बाद से ही नए वन विभाग प्रमुख के चयन को लेकर इंतजार बना हुआ है। अब मंगलवार को बैठक होने की संभावना ने इस प्रक्रिया को फिर चर्चा में ला दिया है। यदि बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो नए PCCF एवं HoFF के चयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठ सकता है।
तीन वरिष्ठ IFS अधिकारियों में से चुना जाएगा नया मुखिया
राजस्थान वन विभाग के सबसे बड़े पद के लिए तीन वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी दावेदारी में हैं। इन्हीं अधिकारियों में से किसी एक को अरिजीत बनर्जी का उत्तराधिकारी बनाए जाने की संभावना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तीनों अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चयन समिति किस अधिकारी के पक्ष में सिफारिश करेगी।
इस पद पर नियुक्ति केवल विभागीय जिम्मेदारी का मामला नहीं है, बल्कि वन विभाग के प्रशासनिक नेतृत्व के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नए प्रमुख को विभाग के कामकाज और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का नेतृत्व करना होगा। इसलिए चयन प्रक्रिया पर वन विभाग के अधिकारियों की भी नजर बनी हुई है।
नियमों के तहत पूरी होगी चयन प्रक्रिया
सरकार की ओर से नए वन विभाग प्रमुख के चयन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूरी किए जाने की उम्मीद है। चयन समिति की बैठक में उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश किए जाने की संभावना है। इसके बाद नियुक्ति को लेकर सरकार के स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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