राजस्थान वन विभाग को मिलेगा नया बॉस! 3 सीनियर IFS अफसर रेस में

वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक पहले 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। लेकिन कार्मिक विभाग के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित कर दी गई थी।

अरिजीत बनर्जी अक्टूबर के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले सरकार को नए अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है।

राजस्थान के वन विभाग की कमान अब किस अधिकारी के हाथों में होगी? इस सवाल का जवाब मंगलवार को मिल सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के सबसे बड़े पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) अरिजीत बनर्जी के उत्तराधिकारी के चयन के लिए मंगलवार को चयन समिति की बैठक होने की संभावना है। ऐसे में वन विभाग के नए मुखिया के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

अरिजीत बनर्जी अक्टूबर के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले सरकार को नए अधिकारी के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसी वजह से चयन समिति की प्रस्तावित बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि, बैठक में किस अधिकारी के नाम पर सहमति बनती है और सरकार अंतिम फैसला कब लेती है, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

24 सितंबर को टल गई थी बैठक वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक पहले 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। लेकिन कार्मिक विभाग के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित कर दी गई थी। उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि बैठक की नई तारीख अलग से बताई जाएगी।

इसके बाद से ही नए वन विभाग प्रमुख के चयन को लेकर इंतजार बना हुआ है। अब मंगलवार को बैठक होने की संभावना ने इस प्रक्रिया को फिर चर्चा में ला दिया है। यदि बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो नए PCCF एवं HoFF के चयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठ सकता है।

तीन वरिष्ठ IFS अधिकारियों में से चुना जाएगा नया मुखिया राजस्थान वन विभाग के सबसे बड़े पद के लिए तीन वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी दावेदारी में हैं। इन्हीं अधिकारियों में से किसी एक को अरिजीत बनर्जी का उत्तराधिकारी बनाए जाने की संभावना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तीनों अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चयन समिति किस अधिकारी के पक्ष में सिफारिश करेगी।

इस पद पर नियुक्ति केवल विभागीय जिम्मेदारी का मामला नहीं है, बल्कि वन विभाग के प्रशासनिक नेतृत्व के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नए प्रमुख को विभाग के कामकाज और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का नेतृत्व करना होगा। इसलिए चयन प्रक्रिया पर वन विभाग के अधिकारियों की भी नजर बनी हुई है।