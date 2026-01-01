राजस्थान में मावठ का असरः बीकानेर में ओलावृष्टि, चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश; जयपुर में सीजन की पहली मावठ

संक्षेप: राजस्थान में नए साल की शुरुआत मावठ, बारिश और ओलावृष्टि के साथ हुई है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है।

राजस्थान में नए साल की शुरुआत मावठ, बारिश और ओलावृष्टि के साथ हुई है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार सुबह तक बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर समेत कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने कड़ाके की सर्दी लौटा दी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह सीजन की पहली मावठ दर्ज की गई। सुबह हल्की से मध्यम बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी नजर आया और ठंड में इजाफा हो गया। वहीं चित्तौड़गढ़ में सुबह करीब 5 बजे आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। अजमेर और आसपास के इलाकों में भी रुक-रुककर बरसात होती रही।

बीकानेर जिले में बुधवार देर रात ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने के बाद तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई और लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ा। किसानों के अनुसार ओलावृष्टि से कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान की आशंका है, हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में हल्की मावठ से रबी की फसलों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर में भी बुधवार को बादल छाए रहे और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आसमान में बादल छाने और दिनभर धूप नहीं निकलने से दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सहित कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया।

राजधानी जयपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। ठंडी हवाओं और बारिश के कारण दिन में भी सर्दी का असर बना रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि बादल और बारिश के चलते आने वाले एक-दो दिनों तक तापमान में और गिरावट हो सकती है।

पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिलों में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे का असर दोपहर तक बना रहा और धूप कमजोर रही। इसके कारण इन जिलों में सुबह-शाम ही नहीं, बल्कि दिन में भी तेज सर्दी महसूस की गई।

मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटे तक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद मौसम साफ होने पर न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की आशंका है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है।

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सीजन की इस पहली मावठ से गेहूं, चना, सरसों जैसी रबी फसलों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ी है। हालांकि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, वहां नुकसान का आकलन किया जा रहा है।