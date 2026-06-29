उमस से तड़पते राजस्थान को मिलेगी राहत, इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज

प्रदेश में सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। यहां कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

राजस्थान में भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान और चिपचिपी गर्मी झेल रहे प्रदेश में अब मौसम करवट लेने जा रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। खासकर जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश का दायरा तेजी से बढ़ने की संभावना है।

मानसून की रफ्तार बढ़ी, राजस्थान की ओर बढ़ रहे बादल मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में परिस्थितियां और अनुकूल होंगी, जिससे मानसून गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ राजस्थान के बड़े हिस्से तक तेजी से पहुंच सकता है। इसका सीधा असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई देगा।

इन संभागों में पहले बरसेंगे बादल प्रदेश में सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। यहां कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

2 जुलाई से बदलेगा पूरा मौसम मौसम विभाग का अनुमान है कि दो जुलाई से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। इसके बाद तीन से पांच जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के और अधिक जिलों में मानसून सक्रिय होगा। इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यदि यही स्थिति बनी रही तो कई इलाकों में अच्छी बरसात दर्ज की जा सकती है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ेगी।

फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, उमस करेगी परेशान हालांकि बारिश से पहले प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सप्ताह की शुरुआत में जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। हवा में नमी बढ़ने के कारण उमस भी काफी ज्यादा महसूस होगी, जिससे दिन और रात दोनों समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किसानों और शहरों दोनों के लिए अहम सप्ताह आगामी सप्ताह किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खरीफ फसलों की बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं। समय पर अच्छी बारिश होने से खेती-किसानी को नई रफ्तार मिलेगी और जल संकट से जूझ रहे कई क्षेत्रों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं शहरों में रहने वाले लोगों को तपती सड़कों और झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है, हालांकि तेज बारिश वाले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

गर्मी से बारिश तक का सफर इस बार जून के अंतिम दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना रहा। कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया और उमस ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। अब मौसम में आने वाला यह बदलाव केवल तापमान ही नहीं गिराएगा, बल्कि पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई का पहला सप्ताह मानसून के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है।