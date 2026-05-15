राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, दिन में लू, शाम को बारिश से राहत

राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक ओर जहां सुबह से दोपहर तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दोपहर बाद कई जिलों में आंधी और बारिश राहत लेकर आ रही है। गुरुवार को भी ऐसा ही देखने को मिला

राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक ओर जहां सुबह से दोपहर तक प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दोपहर बाद कई जिलों में आंधी और बारिश राहत लेकर आ रही है। गुरुवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जब दिनभर तेज गर्मी के बाद शाम होते-होते राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति शुक्रवार को भी बनी रह सकती है, लेकिन 16 मई के बाद प्रदेश में फिर से तेज गर्मी और हीटवेव का दौर शुरू होने की संभावना है।

अलर्ट जारी, दोहरी चुनौती बरकरार मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के करीब 10 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तीन जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और एक जिले में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और लोगों को गर्मी व आंधी-बारिश दोनों का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का असर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दोपहर तक मौसम साफ रहा और तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलीं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे अधिक तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा फलोदी, जोधपुर और आसपास के इलाके भी हीटवेव की चपेट में रहे। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी तेज गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल किया।

जयपुर में बारिश से मिली राहत राजधानी जयपुर में दिनभर गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी के बाद शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 42 डिग्री से गिरकर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने जयपुर में शुक्रवार को भी आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

जोधपुर और कोटा में गर्मी का प्रकोप जोधपुर में गुरुवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। तेज गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पानी का छिड़काव किया गया। कोटा में भी सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान नजर आए, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री दर्ज किया गया।

अजमेर में लू का असर, सड़कों पर सन्नाटा अजमेर में भी सुबह से तेज धूप और गर्म हवा ने लोगों को झुलसा दिया। दोपहर के समय लू के थपेड़ों के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी कम होने के कारण गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हुआ।

उदयपुर और अलवर में भी राहत नहीं उदयपुर में भी तापमान लगातार 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है और लू का असर जारी है। वहीं अलवर में सुबह बादल छाए रहने के बावजूद तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को राहत नहीं मिली।

सीकर में बदला मौसम, बूंदाबांदी सीकर में गुरुवार को दिनभर उमस बनी रही और शाम होते-होते मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।